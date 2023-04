Unbewohnbares Haus : Verwaltungsgericht macht Kläger wenig Hoffnung

Die 3. Kammer des Aachener Verwaltungsgerichtes hat im Justizzentrum die Beschwerde eines Roetgeners gegen eine durch die Städteregion versagte Baugenehmigung verhandelt. Das Urteil steht noch aus. Foto: Jürgen Lange

Roetgen Das Urteil über die versagte Baugenehmigung an der B258 in Roetgen hat das Verwaltungsgericht nach der Verhandlung zwar noch nicht verkündet. Aber absehbar dürfte die Verhandlung in Münster fortgeführt werden.

„Mein Mandant wird das Oberverwaltungsgericht anrufen“, so sagt es Rechtsbeistand Karl-Heinz Marschner nach kurzer Unterbrechung, „wenn das Urteil so wie erwartet ausfällt.“ Der Anwalt und sein vor dem Verwaltungsgericht klagender Mandant aus Roetgen sind in der Bedenkpause nicht dem Hinweis der Richterin gefolgt, die Klage gegen die Städteregion zurückzuziehen.

Widersprüche macht die 3. Kammer des Aachener Verwaltungsgerichtes in Persona der Einzelrichterin Birgitt Krott bereits im Begehren des Antragstellers aus. Der 69-Jährige wehrt sich gegen eine von der Städteregion versagte Baugenehmigung, mit der er sein Haus an der B258 in Roetgen retten will. Die Baubehörde bei der Städteregion strebt eine Beseitigung des Gebäudes an, wie Norbert Langohr als Leiter der Bauaufsicht in der Verhandlung durchblicken lässt.

Das Wohnhaus an der Ecke von Bundes- und Südstraße gerät ins Visier der Bauaufsicht, als das Veterinäramt Anfang 2019 auf dem Gelände gegen den heutigen Beschwerdeführer wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz auf dem Gelände vorgeht. Bei der Überprüfung des Hauses durch die Bauaufsicht stellte diese Umbauten fest, die nicht durch eine Baugenehmigung gedeckt seien, aber die Statik maßgeblich beeinträchtigen würden. Das Gebäude war entkernt, neue Zwischenwände seien errichtet worden, Fenster in der Lage verändert, in die Deckenbalkenlage sei eingegriffen worden, die Stromversorgung nur noch provisorisch gewesen. Kurzum, die Behörde kam zum Schluss, das Haus sei nicht mehr bewohnbar und die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet.

Noch vor Ort wird ein Betretungs- und Nutzungsverbot für das Gebäude ausgesprochen und in der Folge schriftlich bestätigt. Seitdem lebt der heutige Eigentümer als landwirtschaftlicher Unternehmer in einem Wohnwagen auf dem Gelände.

Mit einem Bauantrag auf Neuerrichtung eines gleichartigen Wohnhauses an gleicher Stelle versuchte der Eigentümer, wieder eine rechtliche Grundlage für den Bestand seines Hauses zu erlangen. Dieser wird – nach negativer planungsrechtlicher Stellungnahme der Gemeinde – durch die Bauaufsicht am 22. Oktober 2020 abgelehnt. Dagegen hat der Roetgener Beschwerde beim Verwaltungsgericht Aachen eingelegt (Az.: 3 K 2873/20). Das sah sich im August 2021 vor Ort um und gestand einen gütlichen Einigungsversuch zu: Der Versuch, mit einer sogenannten Außenbereichssatzung eine veränderte planungsrechtliche Grundlage für das Bescheiden des Bauantrages zu schaffen.

Diese Satzung wurde vom Bauausschuss und Rat der Gemeinde Roetgen einstimmig und ohne Diskussionen vor wenigen Wochen abgelehnt. „Bereits dass dies einstimmig und ohne Diskussion erfolgt ist, ist ein eindeutiges Statement des Gemeinderates“, sagt Fachbereichsleiter Dirk Meyer als Vertreter der beigeladenen Gemeinde in der Verhandlung.

Nunmehr setzt das Gericht das Verfahren mit einer mündlichen Verhandlung fort, in der Richterin Krott zunächst die Historie des Gebäudes Revue passieren lässt.

Unstrittig ist, dass laut Unterlagen 1931 das Grundstück bebaut war mit einem Wohnhaus mit integriertem Stall und Wirtschaftsräumen. Im März 1931 gab es eine Baugenehmigung – wozu, ist ungewiss. Unterlagen in Form von Rechnungen gibt es wieder zu Umbauten in den Jahren 1976 bis 79, als eine neue Heizung und neue Fenster eingebaut, ein Giebel für 17.000 DM erneuert und die Balkenlage geändert wurden. Zu diesen Maßnahmen fehlt in den Akten eine Baugenehmigung.

Als das Grundstück im November 2005 erworben wurde, war ein Wohn- und Nutzungsrecht für eine Roetgener Dame eingetragen, das 2020 gelöscht worden ist; sie ist gemeinsam mit ihrer Schwester seit 1973 als Bewohnerin gemeldet bis zum Umzug in das Haus Jennepeter 2006. Beim Erwerb sei das Haus auf die Tochter geschrieben worden, die später mit ihrem Bruder den landwirtschaftlichen Betrieb des Klägers übernehmen soll, so der Beschwerdeführer. Angesichts der Streitigkeiten mit den Behörden hat der Kläger im Dezember 2019 das Eigentum übernommen.

Eigentlich wollte der 69-Jährige damals das Haus nur nach aktuellen Kriterien modernisieren. „Es gab ja keine Zwischenwände, nur Wände aus beidseitig tapezierten Brettern, und der Fußboden war so verfault, dass man sich die Füße gebrochen hätte“, beschreibt der Kläger. Um nach Betretungs- und Nutzungsverbot die Modernisierung fortsetzen zu können, hat er den Bauantrag gestellt.

Nunmehr treten die Widersprüche zutage. Der Bauantrag drückt augenscheinlich nicht das aus, was der Roetgener vorhat. Denn beantragt wurde die Neuerrichtung eines gleichartigen Wohnhauses an gleicher Stelle. Dabei weisen die Bauzeichnungen im Wesentlichen den Bestand und die Veränderungen in den 70er Jahren aus sowie eine Nutzungsänderung, laut der aus dem Stall ein Schlafraum und ein Büro werden und ein kleiner Anbau entstehen soll sowie erfolgte Durchbrüche und erneuerte Böden.

„Das bedingt aber, dass das heutige Haus abgerissen würde“, erklärt Richterin Krott. „Aber ich will das Haus gar nicht abreißen“, antwortet der Kläger, „sondern es weiter erhalten, sanieren und modernisieren“. Warum der Architekt dann einen Neubau beantragt hat, bleibt in der Verhandlung offen.

Explizit auf eine Modernisierung des bestehenden Gebäudes – im Gegensatz zum Bauantrag – bezieht sich jedenfalls die vom Eigentümer beauftragte Statik. In dieser werden Sicherheitsmaßnahmen für das Haus während Umbauarbeiten auferlegt, um dessen Bestand zu sichern. Weiter besagt das Gutachten, dass die Standsicherheit nicht belegt werden kann, „da sie offensichtlich nicht vorhanden“ ist.

Richterin Krott macht sich auf die Suche nach Lösungen. Eine planungsrechtliche Variante ist nicht in Sicht. Zwar bescheinigt die Landwirtschaftskammer in Aachen noch am 4. April dieses Jahres dem Kläger landwirtschaftlicher Unternehmer zu sein. Ihm ist zwar die Tierhaltung gerichtlich untersagt, aber er bewirtschafte bzw. verpachte drei Hektar eigene und 3,5 Hektar gemietete Fläche, erziele Erlöse aus dem Verkauf von Rundballen sowie dank EU-Flächenprämien.

Die Städteregion hat nicht nur eine Baugenehmigung versagt, sondern strebt auch an, das alte Gebäude an der Bundesstraße beseitigen zu lassen. Foto: Jürgen Lange

Aber um eine Privilegierung im planungsrechtlichen Sinne als landwirtschaftlicher Betrieb im Sinne des Baugesetzbuches für ein Bauvorhaben, das im Außenbereich und dazu noch im Landschaftsschutzgebiet Roetgener Heckenlandschaft liegt, erhalten zu können, müsste man seinen Haupterwerb mit eigener Arbeit, eigenem Gerät auf eigenem Boden landwirtschaftlich erwirtschaften. Das ist bis dato nicht belegt worden.

Zudem müsste es für die Neuerrichtung eines gleichartigen Wohngebäudes an gleicher Stelle der Eigentümer über eine längere Zeit selbst genutzt haben. Das hat er aber nicht, weil bis Dezember 2019 die Immobilie der Tochter gehörte und seit März 2019 das Gebäude nicht bewohnt werden darf.

Wäre die Städteregion zu einer anderen als der beantragten Baugenehmigung bereit, um das Gebäude zu erhalten? „Es sind im Laufe der Zeit eine Vielzahl von Eingriffen in das Gebäude vorgenommen worden, mit dem Ergebnis, dass die Standsicherheit nicht mehr gegeben ist“, sagt Norbert Langohr. Der Bestandsschutz sei erloschen. Somit könne die Bauaufsicht keine neue Genehmigung für einen Erhalt oder Neubau in Aussicht stellen. Mehr noch: Die Städteregion beabsichtigt, eine Beseitigungsverfügung für das Gebäude zu erlassen.

Gegen diese würden dem Roetgener wiederum Rechtsmittel offenstehen. In einem solchen Verfahren könnte dann auch geklärt werden, in welchem Umfang ein Bestandsschutz erloschen sein könnte. Aber in diesem aktuellen Verfahren geht es ausschließlich um die versagte Baugenehmigung, betont Richterin Krott, die auf die Widersprüche bereits in diesem Punkt aufmerksam macht. „Die Darstellung stimmt nicht mit dem überein, was man machen möchte.“