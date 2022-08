An diesem Montag war es lediglich ein Auffahrunfall mit ausschließlich Sachschaden in Folge eines abfahrendes Busses aus der Haltebucht am Vennhof, der zu Behinderungen des Verkehrs führte. An der Kreuzung der B258 registrierte die Polizei seit 2019 nur zwei Verkehrsunfälle. Foto: Juergen Lange