Auf Gehwegen : Winterdienst der Gemeinde auch in Rott und Mulartshütte?

Winterdienst in Roetgen : Streit um Winterdienst in Roetgen Immer wieder sorgte der Winterdienst in Roetgen zuletzt für Diskussionen. Entlang ausgewählter Straßen übernimmt seit vier Jahren im Ortskern ein Dienstleister das Räumen auf Gehwegen. Trotz des günstigen Preises ist damit nicht jeder zufrieden.