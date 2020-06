Kostenpflichtiger Inhalt: 1. Coworking-Space der Eifel : „Arbeitsplätze der Zukunft“ in Roetgen

Die „gute Stube“ von Roetgen: Der Ortskern um Kirche und Rathaus soll nach dem Auszug der Sparkasse (links mit grünem Dach) attraktiv gestaltet werden. Bis es soweit ist, können nicht nur digitale Pioniere im neuen Coworking-Space einen Arbeitsplatz einrichten. Foto: Marco Rose

Roetgen Das Unternehmen Worqs, Coworking-Pioniere aus der Aachener Oppenhoffallee, hat nun seine erste Dependance in der Eifel eröffnet. Was ist der Reiz an solchen Coworking-Spaces?