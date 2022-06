Nicht atypisch, kein Einzelfall und ohne besondere Härte: Am Willemslägerweg gibt es keine Ausnahme von der Verpflichtung, das Erdgeschoss auf Straßenniveau zu halten. Als Folge wird das Gebäude in den Hang gegraben, über den das Niederschlagswasser im günstigen Fall am Haus vorbei fließt. Foto: Juergen Lange