Wie Hühner helfen können : Therapeuten mit Krallen und Kamm in der Nordeifel unterwegs

Roetgen Nicht nur ein Spaß: Birgit Brammertz geht mit ihren Zwerghühnern auf Tour in Altenheime und Schulen, unter anderem in Roetgen

Mit ihren Zwerghühnern Gisela und Gertrud war Birgit Brammertz bereits schon einmal hier. Aber das ist schon zwei Jahre her. Die meisten der 15 Senioren in der Runde, die das Roetgener Tagespflegehaus regelmäßig besuchen, genießen den Auftritt des jecken Trios zum ersten Mal.

Wie etwa das tägliche Futter, das Meerschweinchen aus Stoff oder Eier in verschiedenen Größen und Farben. Dass ein kleiner Körperteil des Huhns verrät, welche Farbe das Ei haben wird, das wusste übrigens so mancher in der Runde. Auch die Frage, warum ein grünes Ei eben grün ist, und was Hühner bevorzugt auf dem Speiseplan haben, blieb nicht offen. Das Gesprächsthema war schnell gefunden und wurde mit dem Sitznachbarn vertieft.