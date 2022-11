Gewerbegebietes am Vennstein : Spätestens im Januar kommt der Bescheid aus Köln

Gewerbegebietes am Vennstein

Auch viele ansässige Firmen harren auf die Erweiterung des Gewerbegebietes in Roetgen. Foto: Jürgen Lange

Roetgen/Köln Die Bezirksregierung Köln avisiert die Bewilligung der Wirtschaftsfördermittel für geplante Erweiterung des Gewerbegebietes am Vennstein an.

„Die Gemeinde Roetgen kann alsbald mit einer Entscheidung rechnen“, erklärt Dirk Schneemann als Sprecher der Bezirksregierung jetzt auf Anfrage unserer Zeitung. Noch im Dezember oder spätestens im Januar soll sich der Bescheid von Regierungspräsident Dr. Thomas Wilk über die Bewilligung regionaler Wirtschaftsfördermittel in der Rathaus-Post befinden, so Schneemann.

Dann müsste umgehend das beginnen können, worauf am Vennstein seit dem Frühjahr gewartet wird. Die Erschließung der rund vier Hektar Erweiterungsfläche mit der Herrichtung von Entwässerung und Baustraßen. Dann wird die Gemeinde ihrem Meilensteinplan ein knappes Jahr hinterher hinken. Vorausgesetzt ist, dass stimmt, was versprochen ist: Alles sei bereits soweit vorbereitet, dass beim Eintreffen der Bewilligung unverzüglich mit der Realisierung begonnen werden kann.

Ein Opfer hat derweil der Zeitverzug bereits gefordert. Die Hightech-Schmiede m3connect der Roetgener Unternehmer Andreas Schindler und Emilio Dragas ist bereits abgesprungen und hat sich in Oberforstbach eingekauft.

Damit ist genau das Unternehmen von der Rolle gegangen, mit dem die Erweiterung des Gewerbegebietes zwar unerwartet, aber just vor den Kommunalwahlen 2020 ins Rollen gekommen war. Um mit der Expansion des Unternehmens Schritt halten zu können, hätten Schindler und Dragas spätestens 2023 den erhofften Neubau in Roetgen beziehen können müssen. Diesen Eilzug konnte die Gemeinde letztlich nicht mehr auf die Schiene setzen.

Zwar wird im Dezember der erste Antrag auf Zuschüsse aus regionalen Wirtschaftsförderungsmitteln via Köln beim Ministerium gestellt, aber im Mai bessert Roetgen den Förderantrag nach.

Ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf von rund 1,3 Millionen Euro Kosten für die fachgerechte Entsorgung von Erdaushub nach Bodengutachten wird angemeldet. Zu diesem Zeitpunkt hätten nach ursprünglichem Plan längst Bagger die Straßen am Vennstein herrichten sollen.

Nun aber ist das Hoffnungsprojekt erst recht im zeitlichen Verzug. Aber man stehe in ständigem Kontakt mit der Bezirksregierung, beruhigte derweil der Bürgermeister in den Sitzungen das Ratsgremien. Das zeige, dass der Antrag in Bearbeitung sei.