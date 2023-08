Flüchtlinge : Schonfrist für Roetgen ist spürbar vorbei

Ankunft: Mehr Flüchtlinge in kürzeren Zeitabständen werden in Roetgen vorstellig. Die Schonzeit der Gemeinde nach der Flutkatastrophe ist vorbei. Foto: Juergen Lange

Roetgen Rücksicht genommen hat die Bezirksregierung aufgrund der Folgen des Hochwassers bei der Zuweisung von Flüchtlingen nach Roetgen. Diese Zeiten sind vorbei.

Wer die Nachrichten aus aller Welt verfolgt, hat neben dem Krieg gegen die Ukraine auch einen wachsenden Zustrom von Flüchtlingen nach Europa auf dem Schirm. Ein Teil davon erreicht Deutschland und wird über die Länder auf die Kommunen verteilt. Die Anzahl der Zuweisungen steigt an.

„Die Zugänge von Asylsuchenden in die Landeseinrichtungen haben Anfang August noch einmal deutlich zugenommen“, berichtet Corinna Schreiber. Die Roetgener Fachbereichsleiterin für Ordnung und Soziales beruft sich dabei auf die Informationen des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration NRW (MKJFGFI). Und die besagen, dass bereits jetzt vorzeitige Zuweisungen von Geflüchteten aus den Einrichtungen des Landes in die Kommunen, auch in der Eifel, vorgenommen werden. Dies sei erforderlich, um die Aufnahmefähigkeit des Systems des Landes zu erhalten.

„Dies hat zur Folge, dass in dieser Woche vermehrt Geflüchtete an die Kommunen zugewiesen werden, welche dann etwa 14 Tage später in den Kommunen ankommen“, erklärt Schreiber die Systematik. „Diese vermehrten Zuweisungen haben wir bereits zu spüren bekommen.“ Aktuell ist die Verwaltung der 8600-Seelen-Gemeinde über die Anreise von sechs weiteren Menschen unterrichtet worden. „Wie es in der kommenden Woche weitergeht, ist abzuwarten“, sagt Schreiber und hofft auf eine kleine Atempause: „Damit die Kolleginnen und Kollegen Zeit für alle erforderlichen organisatorischen Arbeiten erhalten.“

Das macht mehr Arbeit, als man auf den ersten Blick erahnen mag. Entscheidend ist zunächst, wer kommt: Mann, Frau, Kind als Einzelpersonen oder als Familie. Entsprechend müssen Schlafplätze gefunden werden in den derzeit noch 28 Immobilien verschiedener Größe und mit unterschiedlichen freien Kapazitäten, die dem Team von Schreiber für die Unterbringung zur Verfügung stehen.

Umfangreiche Vorbereitungen

Damit verbunden ist manches Mal Zusammenrücken oder Umzug. Ein Beispiel: Wenn eine Familie mit vier Kindern in einer Wohnung lebt, in der eine Familie mit sechs Kindern untergebracht werden könnte, muss notfalls für die kleinere Familie eine kleinere Wohnung gefunden werden, um die größere Familie in der größeren Wohnung unterbringen zu können. In anderen Fällen müssen in Gemeinschaftsunterkünften Betten aufgestockt werden.

Bei der Betreuung der Menschen können sich Fachbereichsleiterin und Bürgermeister auf starkes ehrenamtliches Engagement verlassen: Corinna Schreiber und Jorma Klauss im Gespräch mit Ingrid Kaarst-Feilen und Maria Feige vom Flüchtlingsrat Roetgen. Foto: Jürgen Lange

Im Grunde muss die Funktionalität des Schlafplatzes oder der Wohnung hergestellt werden. Bett, Schrank, Tisch und Stuhl, Waschmaschine und Küche, Bettwäsche, Geschirr, Besteck – die Grundausstattung eines Haushaltes wird hergerichtet. Geschnürt wird auch „ein kleines Willkommenspaket“, wie es Corinna Schreiber nennt. Es enthält von der Zahnbürste bis zum Snack alles, was man zum Überstehen einer ersten Nacht benötigt, bis wieder Geschäfte öffnen.

Derweil stellt man sich im Rathaus dem „Papierkram“. Obwohl der digital erledigt wird, macht das die Arbeit nicht weniger. Die Menschen müssen „im System“ angelegt, eine Einweisungsverfügung muss gefertigt werden: In ihr wird genau geregelt, welche Wohnung oder welches Bett zu beziehen ist, welche Kosten pro Person pro Monat entstehen. Im Falle von Empfängern von Sozialhilfe oder Bürgergeld können die Klienten das Jobcenter bitten, die Miete direkt an die Gemeinde zu überweisen, was entsprechend dokumentiert werden muss. Im Falle von Asylbewerbern werden die Kosten bei der Gemeinde intern verrechnet: Das Ordnungsamt stellt dem Sozialamt die Miete in Rechnung; beglichen wird sie letztlich aus den Landeszuweisungen laut Flüchtlingsaufnahmegesetz. Grundreinigungen, Reparaturen, Renovierungsarbeiten und Umzugshilfe kommen gegebenenfalls noch hinzu.

Per Mitteilung vom 7. August informiert Schreiber über den Stand neuer Zuweisungen für die nächsten zwei Wochen: insgesamt acht männliche Einzelpersonen, eine Frau mit Kind und eine vierköpfige Familie. An diesem Dienstag berichtet sie über die nächste Zuweisung von insgesamt sechs männlichen Einzelpersonen. Derzeit sind es vor allem Menschen aus Iran, Irak und Syrien, die Roetgen erreichen.

Und die jüngste Nachricht trifft ein, während diese Zeilen entstehen: „Eine Dame, die Roetgen zugewiesen und anerkannt ist, erwartet in der kommenden Woche ihren Mann mit ihrem Kind in Roetgen im Rahmen des sogenannten Familiennachzugs.“ Da auch in diesen Fällen regelmäßig kein eigener Wohnraum zur Anmietung verfügbar ist, ist das Team im Rathaus nun bemüht, die Dame aus der Sammelunterkunft in eine Wohnung umziehen zu lassen, wo sie dann mit ihrer Familie leben kann.

„Wir spüren nun deutlich, dass die ‚Schonfrist‘ aufgrund des Hochwassers zum 30. Juni endgültig ausgelaufen ist“, analysiert die Fachbereichsleiterin die Lage: „Wir werden nunmehr wieder in den allgemeinen kommunalen Zuweisungen berücksichtigt.“ Das macht sich bei den Kapazitäten bemerkbar.

Die ehemalige Filiale eines Geldinstitutes wird nach heutigem Stand am 28. August ihre Maximalbelegung von 27 Personen erreichen. Die Ressourcen zur Unterbringung werden sich innerhalb der nächsten beiden Wochen von 46 auf 34 freie Betten reduzieren. Von 28 Immobilien sind 18 komplett ausgebucht. Insgesamt sind dort 213 Personen mit unterschiedlichem rechtlichem Status durch die Gemeinde untergebracht.

Kleiner Hoffnungsschimmer

Laut dem Soll auf Basis des Flüchtlingsaufnahmegesetzes aufzunehmen hat Roetgen (ohne die jüngste Zuweisung von sechs Personen) weitere 125 Menschen: 28 Asylbewerber und 97 anerkannte Flüchtlinge. Untergebracht sind durch die Gemeinde 118 Menschen.