Kostenpflichtiger Inhalt: Auf frischer Tat ertappt : Roetgenerin werden 22 Brandstiftungen vorgeworfen

Der Feuerwehreinsatz am Samstag führte die Roetgener Löschgruppen erneut in den Bereich Rotterdell. Diesmal wurde jedoch eine Frau dabei beobachtet, wie sie das Feuer legte. Foto: psm

Roetgen Die am Samstag im Verlauf eines Feuerwehreinsatzes in Rotterdell festgenommene Frau steht im dringenden Tatverdacht, für insgesamt 22 Brandstiftungen im Bereich Roetgen, Rott und Walheim verantwortlich zu sein. Dies bestätigte am Montag die Aachener Staatsanwaltschaft.