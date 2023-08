Premiere : Roetgen stellt sich der deutschen Klima-Rallye

In Kürze

Balkonkraftwerke gelten als „Einstiegsdroge“ für Photovoltaikanlagen. Foto: Juergen Lange

In der kommenden Woche beginnt die Analyse von Freiflächen als potenzielle Standorte für Photovoltaik-Anlagen in Roetgen. Neben einer Bestandsaufnahme werden Kriterien zur Bewertung und Priorisierung geeigneter Flächen entwickelt. Per Gesetz ausgeschlossen sind Natura-2000-Gebiete, bei landschaftlich geschützten Flächen ist eine Detailprüfung vorgesehen. Untersucht wird auch die Dreilägerbachtalsperre, wobei die gesetzlichen Anforderungen der Trinkwassergewinnung limitierende Bedingungen setzen können. Interessiert ist die WAG, ihre Freiflächen an den Trinkwasseraufbereitungsanlagen einzubringen, berichtet Klimaschutzmanagerin Hannah Jansen.

Weiteres Potenzial bietet derweil die Förderkulisse für sogenannte Balkonkraftwerke in Roetgen. Bislang sind 40 Anträge eingegangen und beschieden, so Jansen. Das Budget bietet einen Zuschuss für zunächst bis zu 100 Projekte. Der Gesetzgeber hat die maximale Leistung dieser Steckeranlagen bereits von 600 auf 800 Watt angehoben, ab 2024 entfällt zudem die Anmeldung bei der Bundesnetzagentur.

Für Oktober erwartet die Klimaschutzmanagerin die Bewilligung der bei der gemeinnützigen Zukunft Umwelt Gesellschaft GmbH mit Sitz in Berlin beantragten Förderung für eine kommunale Wärmeplanung.

Um die Jahreswende soll die Überarbeitung des Roetgener Klimaschutzkonzeptes 2014 extern ausgeschrieben werden. Derzeit arbeitet Hannah Jansen am Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung.