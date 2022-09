Antrag der Ampel : Roetgen soll bis 2035 klimaneutral werden

Auf allen geeigneten Dächer öffentlicher Gebäude sollen in Roetgen bis Ende 2025 Photovoltaik-Anlagen Einzug halten. Das fordern SPD/FDP und Grüne in einem Ratsantrag. Foto: Juergen Lange

Roetgen Der Klimawandel ist längst angekommen. Roetgen soll Vorbild sein beim Klimaschutz und seinen Beitrag leisten zu den in Paris vereinbarten Klimazielen. Und das bis zum Jahr 2035.

Nach Tornado und Hochwasser gilt die Roetgener Politik mehr als sensibilisiert für den Klimaschutz. Jetzt ergreifen SPD/FDP und Grüne eine Initiative, einen klimaneutralen Umbau der Gemeinde auf dem Energiesektor bis 2035 zu erreichen. „Im Rahmen ihrer Möglichkeiten wird sie dazu beitragen, die 2015 in Paris vereinbarten Klimaziele zu erreichen“, formulieren die Vorsitzenden Klaus Onasch (SPD) und Gudrun Meßing (Grüne) in dem gemeinsamen Antrag ihrer Fraktionen. Der steht in der Sitzung des Bauausschusses am 13. September zur Vorberatung an.

Drei Handlungsebenen

Die Ampel-Mehrheit beschreibt in ihrem Vorstoß drei Handlungsebenen mit Zeitachsen.

Auf dem Weg zur klimaneutralen Gemeinde soll bis Ende 2023 ein Klimaschutzkonzept erarbeitet werden. Auf Basis der Erkenntnisse der städteregionalen Konzeptionierung soll das Gutachten beschreiben, wie die Gemeinde bis 2035 ihre Klimaneutralität erreichen kann. Dies soll als Leitfaden für eine mittel- bis langfristige Politik dienen. Um mögliche Abweichungen vom Weg zum Ziel erkennen und gegensteuern zu können, sollen Konzept und Umsetzung alle vier Jahre evaluiert werden.

Zum zweiten soll Roetgen eine klimaneutrale Verwaltung haben. Darunter wird verstanden, dass in jeder Beschlussvorlage die Auswirkungen auf den Klimaschutz als positiv, negativ oder neutral angegeben werden. Bei negativer Prognose sind Alternativen zu prüfen oder Ausgleichsmaßnahmen zu beschreiben. Darüber hinaus soll die Verwaltung ab 2023 eine jährliche CO 2 -Bilanz aufstellen, mit Maßnahmen zur weiteren Verbesserung im kommenden Jahr.

Öffentliche Gebäude

Als drittes Handlungsfeld definieren die Ampel-Fraktionen für den Immobiliensektor als einen wesentlichen Verursacher von CO 2 -Emissionen Zielvorstellungen für öffentliche sowie private Gebäude. In öffentlichen Immobilien sollen innerhalb der nächsten zehn Jahre die existierenden Anlagen zur Energie- und Wärmeerzeugung durch klimaneutrale Technologien ersetzt, die Gebäude selbst soweit erforderlich wärmetechnisch saniert werden.

Als Sofortmaßnahme sollen bis Ende 2025 alle geeigneten Dächer mit Photovoltaik-Anlagen versehen werden. In Neubauten soll mindestens so viel Energie erzeugt werden wie in ihnen verbraucht wird. Die Gebäude sollen mit möglichst hohem Effizienzstandard mit einem verstärkten Einsatz nachhaltiger Baustoffe errichtet werden, Dächer sollen sich den Einsatz erneuerbarer Energie eignen.

Private Gebäude

Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten soll die Gemeinde die Investoren bei Neu- und Umbauten zum Einbau von Photovoltaik-Anlage, soweit technisch möglich, verpflichten. Gleiches gilt zur Verpflichtung einer bilanziellen CO 2 -Neutralität in der Energieversorgung bei Neubauten.

In ihrer umfangreichen Begründung beschreiben die Ampel-Fraktionen „Klimaschutz als eine Querschnittsaufgabe der gesamten Gemeinde“. Jegliches ihrer Vorhaben beeinflusse die CO 2 -Bilanz, und eine Beschleunigung des Klimawandels stelle für eine von Tourismus und Landwirtschaft geprägte Region wie die Eifel ein erhebliches Risiko dar.

Kommunaler Klimaschutz sei dabei nicht nur der staatlichen Vorbildfunktion und der Abschwächung der Erderwärmung dienlich, sondern erst recht der regionalen Wirtschaftskraft und Innovation.

„Insbesondere haben Ereignisse wie das Hochwasser der Vicht in Mulartshütte sowie die flächigen Überschwemmungen in Rott und Roetgen und die sommerlichen Trockenperioden deutlich gezeigt, dass die von Menschen gemachten Klimaveränderungen nicht erst in einer fernen Zukunft wirksam werden, sondern längst bei uns vor Ort angekommen sind“, sagen Meßing und Onasch in ihrem Antrag.

Die Verwaltung hat in ihrer Vorlage für den Bauausschuss zwar bereits einmal einen positiven Beschlussvorschlag erarbeitet, aber aufgrund des komplexen Themengebiets eine eigene Stellungnahme erst zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt.

