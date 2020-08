Nach schwerem Unfall auf Hahner Straße : Polizei sucht weiter nach Zeugen

Simmerath/Roetgen Im Zusammenhang mit dem schweren Verkehrsunfall auf der Hahner Straße zwischen Lammersdorf und Mulartshütte, bei dem ein Achtjähriges Mädchen gestorben ist, sucht die Polizei weiter nach Zeugen und richtet sich mit einem weiterführenden Aufruf erneut an die Bevölkerung.

Alle Autofahrer, die am Montagmorgen/ -mittag, den 03.07.2020 auf der Hahner Straße unterwegs waren, aber auch Personen die sich auch in der Umgebung, also Waldparkplätzen oder Waldwegen, aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 0241/9577-0 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/9577-34210 zu erreichen.