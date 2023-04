Hochwasser : Planfeststellung für Schutzbecken an der Vicht ist angelaufen

Für die bei Rott und bei Mulartshütte geplanten Rückhaltebecken für den Hochwasserschutz ist das Planfeststellungsverfahren angelaufen. Foto: MHA/L3

Roetgen/Stolberg Über Jahre hinweg wurde dieser Schritt immer wieder aufgeschoben. Jetzt hat der WVER bei der Bezirksregierung offiziell den Planfeststellungsantrag für den Bau von Rückhaltebecken an der Vicht eingereicht.

Damit hinkt der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) diesmal nur minimal dem Zeitplan hinterher. Bei der jüngsten Informationsrunde über den geplanten Hochwasserschutz am Vichtbach am 11. Januar in Mulartshütte wurde mit der Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens noch für das erste Quartal dieses Jahres gerechnet. Nun hat der Kölner Regierungspräsident mit Datum vom 13. April das Genehmigungsverfahren bekanntgemacht.

In einem Jahr soll der Planfeststellungsbeschluss vorliegen, im vierten Quartal der Bau der beiden Becken beginnen, die dann Ende 2027 bis zur Dimension eines 100-jährlichen Hochwassers im Tal der Vicht schützen sollen. Diese Etappen setzt jedenfalls die Zeitlinie des WVER bei einem optimalen und reibungslosen Verlauf des Verfahrens. Das Hochwasser vom Juli 2021 hat nicht nur für enorme Schäden im Tal der sonst so idyllisch vor sich hin plätschernden Vicht gesorgt, sondern auch den WVER zum Handeln „geschwemmt“.

Denn das, was nun auf den Genehmigungsweg gebracht ist, ist nicht neu, bestenfalls modifiziert und optimiert. Nach den ersten Ideen zu den Becken im Jahr 2008 wurde erstmals öffentlich am 24. Februar 2011 dem Stolberger Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt die Vorstudie zum Bau der beiden Hochwasserrückhaltebecken an der Vicht in Mulartshütte und Rott präsentiert. Allerspätestens zehn Jahre danach sollten sie stehen, prognostizierten damals die WVER-Vertreter.

Als sogenanntes grüne Becken wird der Retentionsraum nur im Hochwasserfall in Anspruch genommen. Dazu wird der Durchfluss der Vicht durch solche Sperrbauwerke geregelt. Foto: WVER

Sie waren von der Kupferstadt sensibilisiert worden, nachdem es in der jüngeren Geschichte erstmals 2007 zu nennenswerten Überschwemmungen und Schäden gekommen war. Nach ersten Analysen zeigten sich die WVER-Experten im August 2008 selbst überrascht, wie gefährlich die Lage an der kleinen Vicht ist. Bereits bei einem 20-jährlichen – statistisch also nur alle 20 Jahre eintretenden – Hochwasser wird die Stolberger Altstadt geflutet. Für ein 50-jährliches Ereignis kalkulierte anno 2008 der WVER mit Schäden in Höhe von 13,4 Millionen Euro, bei einem 100-jährlichen mit 19,7 Millionen, bei einem 200-jährlichen mit 35 und bei einem extremen, statistisch nicht mehr berechneten Hochwasser mit 87,6 Millionen Euro. Und diese Summe beziffert nur einen Bruchteil dessen, was im Juli 2021 passiert ist.

Noch neun Monate vor der Katastrophe hatte der WVER vor dem städteregionalen Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz am 3.November 2020 hoffnungsfroh avisiert, im vierten Quartal 2021 endlich den Planfeststellungsantrag bei der Bezirksregierung einreichen zu können. Bis dahin sollten noch zwei weitere von insgesamt fünf Fachdialogen mit der Gemeinde Roetgen absolviert und ein weiteres Gutachten erstellt sein.

Das mit Berechnungen belegte Projekt, dass nur zwei etwa 1,2 Millionen Kubikmeter fassende Rückhaltebecken auf Roetgener Grund – neben weiteren punktuellen Maßnahmen – die Nachbarstadt vor einem bis zu 100-jährlichen Hochwasser schützen könne, hatte am „Tor zur Eifel“ für heftigen Widerstand gesorgt. Die Roetgener wollten ihre heile Natur mit allen Mitteln vor dem Eingriff bewahren.

Neben der durch diese von der Flut fortgerissene Brücke über die Vicht in den Steinbruch Mückenloch soll das Dammbauwerk entstehen. Damit der Damm aufgeschüttet werden kann, muss zuvor die Brücke neu gebaut werden. Foto: Juergen Lange

Erst die Juli-Katastrophe sorgte in der kleinen waldreichen Gemeinde für eine Kehrtwendung par excellence. Heute überschlägt sich Roetgen fast mit Wünschen zu klimagerechten Veränderungen in Wald und Flur, um Hochwasser präventiv begegnen zu können. Und auch den Bau der beiden großen Becken bei Mulartshütte und Rott haben die Roetgener „geschluckt“.

Den beiden geplanten Rückhalteräumen kann – während des jetzt angelaufenen Verfahrens sowie nach einem erfolgreichen Abschluss – allerdings noch allerhand zuwider laufen. Denn nicht nur die Fachabteilungen der Bezirksregierung prüfen die vom WVER eingereichten Unterlagen, sondern auch die interessierte Öffentlichkeit sowie die nach Umweltrecht anerkannten Verbände und Vereinigungen können Bedenken und Anregungen einbringen.

Die Offenlage der Planung nebst sieben Gutachten zu Artenschutz, Landschaftsschutz, Ökologie, Wasserbau, Archäologie und mehr läuft vom 3. Mai bis einschließlich 2. Juni bei der Gemeinde Roetgen sowie den Städten Stolberg und Aachen. Parallel werden die Unterlagen auf dem Internetangebot des Landes NRW im Namen der Bezirksregierung Köln unter diesem Link zugänglich gemacht.