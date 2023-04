Jetzt wird gebaggert : Neue Roetgener Quelle in der Raerener Straße entdeckt

Immer größer wird die Pfütze, die von der neuen Roetgener Quelle in der Raerener Straße gespeist wird. Mittlerweile sind bereits Kiesel an die Oberfläche gespült worden. Foto: Jürgen Lange

Roetgen Seit Wochen sprudelt am alten Zollhaus in Roetgen Wasser aus der Straße hervor. Anfangs weniger, mittlerweile hat sich ein See gebildet. Perlenbachverband und Gemeinde versichern, dass es nicht aus ihren Leitungen kommen kann.

Noch weit entfernt ist Roetgen von dem Gedanken, sich wie Lourdes als Wallfahrtsort mit einer heiligen Quelle etablieren zu können. Mit den Visionen einer 14-jährigen Bernadette Soubirous, der 1858 die Marienerscheinung an der Grotte von Massabielle zugeschrieben wird, haben Wolfgang Schruff und Bernd Vogel nicht viel gemein. Die beiden UWG-Ratsmitglieder hegen ganz andere Visionen: Die, dass die ohnehin schlechte Raerener Straße vom Wasser unterhölt und weiter zerstört wird.

Zudem sind die Gedanken der beiden Kommunalpolitiker eher wenig seelig, wenn sie bei der Suche nach Ursachen an die Antworten möglicherweise zuständiger Behörden und Institutionen denken. „Niemand will zuständig sein“, ärgert sich im Hauptausschuss am Dienstagabend noch Bernd Vogel.

Aufgefallen ist die Wasserlache vor dem heutigen „Printenhäuschen“, das einst den Zöllnern an der deutsch-belgischen Grenze diente, dem Chronisten schon Anfang März nach einem Feuerwehreinsatz an einem benachbarten Haus. Aber auch während der folgenden Tage und Wochen blieb die Fahrbahn nass. Vielleicht hängt’s zusammen mit einem Bauvorhaben schräg gegenüber auf belgischer Seite, ist ein wenig realistischer Erklärungsversuch. Denn während im Gebäude der Innenausbau längst seinem Ende entgegengeht, wird die Pfütze immer größer ...

Ein Wolfgang Schruff gibt sich mit solchen Gedanken nicht zufrieden. Er hakt nach. Zuerst beim Perlenbachverband, weil das klare Nass doch sehr nach Trinkwasser aussieht. „Der hat Leute rausgeschickt und schwört, dass es nicht sein Wasser ist“, berichtet Vogel. Nächste Anlaufstelle ist das Tiefbauamt der Gemeinde. „Das kann nicht unser Wasser sein“, berichtet Vogel von der Antwort und fragt: „Und nun?“ Das Wasser sprudelt stärker, die Straße leidet immer mehr. Am Abend liegen bereits Kieselsteine am Rand der sich stetig ausbreitenden Quelle.

Am Morgen bestätigen sich die Aussagen der Politiker. Gerhard Schmitz, Betriebsleiter des Wasserwerks Perlenbach und selbst als Ortsvorsteher in Woffelsbach kommunalpolitisch aktiv, kann die Sorgen der „Kollegen“ Schruff und Vogel nur zu gut verstehen. Schnell kann auch kleines Wasser große Schäden im Untergrund verursachen. Aber seine Aussage als Betriebsleiter steht felsenfest: „Es ist nicht unser Trinkwasser“, schwört Schmitz geradezu.

„Wir haben hier bestimmt schon 4000 Euro ausgegeben, um das zu überprüfen“. Zwei Mal waren die Perlenbacher vor Ort, haben gehorcht, gemessen und geröntgt. „Es gibt kein Leck“ versichert Schmitz, „und wenn wir Wasser aus unseren Leitungen verlieren würden, würden wir das merken.“

Wallonische Wassergesellschaft

Gerade dieser kleine Zipfel im 400 Quadratkilometer großen Versorgungsgebiet ist besonders sensibel. Nur ein paar Schritte von der „Roetgen Quelle“ entfernt ist an der Grenze die Übergabestation. Zwar wird Petergensfeld mit dem qualitativ hoch gelobten Perlenbachwasser versorgt, aber eben nicht vom Perlenbachverband.

Die Bewohner der belgischen Grenzenklave beziehen ihr Trinkwasser ganz königstreu von der Wallonischen Wassergesellschaft mit Sitz in Lüttich. Und die kauft ihr Trinkwasser ganz praktisch beim ortsnahen Perlenbachverband ein, was an der Übergabestelle in der Raerener Straße peinlich genau abgerechnet wird.

Auch für Gerhard Schmitz ist die ungewöhnliche Quelle in Roetgen keine neue Erscheinung. „So etwas haben wir schon häufiger erlebt“, verrät der Betriebsleiter. Beispielsweise in Mützenich und in Kalterherberg. Dort war es Grundwasser, das auf einmal in Straßen an die Oberflächen trat. „Wasser ist nicht dumm, es läuft auch krumm“, sagt dazu der profunde Wasserwirtschaftler.

Den Spruch kennt auch Katja Breda, die im Roetgener Rathaus das Tiefbauamt personifiziert. Auch sie hat sich bereits – neben all den anderen Dingen, die auf ihrem Schreibtisch liegen – den Kopf darüber zerbrochen, wo die Quelle herkommen kann. „Von uns ist sie sicherlich nicht“, versichert Breda mit Blick auf die kommunale Infrastruktur.

„Selbst wenn ein Kanal kaputt wäre, würde das Wasser weiter hindurch laufen und eher versickern als nach oben fließen“, beteuert die Ingenieurin. Zudem erscheint das Quellwasser zu sauber, um Abwasser sein zu können. Auf der gegenüberliegenden belgischen Straßenseite gab es vor Jahren Probleme mit Wasser in einem Schacht des Stromversorgers Ores. „Der hat aber den Schacht längst saniert“, sagt Breda. Das erscheint zu lange her zu sein, dass das Nass sich erst jetzt die kaum fünf Meter auf die andere Straßenseite gesucht haben könnte.