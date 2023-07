Gewerbegebiet Roetgen : Mit Knick im Kanal ist alles im Lot

Alles im Lot: Bei der Erschließung der Erweiterung des Roetgener Gewerbegebietes sind Stauraumkanal und Regenrückhaltung in Arbeit. Fertig sein soll alles zu Weihnachten. Foto: Jürgen Lange

Roetgen Nach flotter Bauleitplanung musste Roetgen ein Jahr die Beine hoch legen, um auf Zuschüsse zu warten. Nun macht die Erschließung wieder Tempo. Weihnachten soll das Gewerbegebiet bezugsfertig sein.

Ist die Entwässerung der Erweiterung des Gewerbegebietes ausreichend dimensioniert? Die Zweifel daran bewegen im Dezember 2021 unter dem Eindruck des Hochwassers namentlich die Ratsmitglieder Bernd Vogel und Wolfgang Schruff (beide UWG), die eigentlich ersehnte Erweiterung abzulehnen.

Den Planer haben sich an die unverändert geltenden Vorschriften gehalten: Auf ein fünfjährliches Ereignis ist das Grabensystem für Oberflächenwasser, auf ein 30-jährliches die Mischwasserkanalisation ausgelegt. Selbst diese Richtwerte erfordern Rückhaltebauwerke in großen Dimensionen. Zehn Wochen nach dem offiziellen Spatenstich sind sie an den beiden Ecken der Erweiterungsfläche in Arbeit.

Beckenbau: 1000 Kubikmeter Löschwasser (vorne), 1300 Kubikmeter Regenrückhaltung und ein Überlauf in den Grölisbach – die Entwässerung des Regenwassers ist auf ein 100-jährliches Ereignis ausgelegt. Foto: Jürgen Lange

Der Anfang ist für Tiefbauer recht simpel. Das Gelände wird geräumt, die Trasse der Fahrbahn angelegt und mit einer Böschung zu den freien Wiesen im Nordwesten abgegrenzt. Sie soll nach Regen das Oberflächenwasser über einen Tümpel in das bestehende Grabensystem ableiten, damit diese sauberen Wassermengen erst gar nicht zu den Gewerbeflächen gelangen.

Hier entsteht im Straßenverlauf zur Zufahrt ein Mischwasserkanal mit 400 und 500 Millimeter Durchmesser, der neben dem Abwasser auch die „dreckigen“ Oberflächenwässer von Verkehrs- und weiteren versiegelten Flächen in Richtung Kläranlage ableitet. In derselben Trasse, aber mit gegenläufigem Gefälle zum anderen Ende der Erweiterung führt eine Leitung für saubere Oberflächenwässer. Sie mündet in zwei benachbarten Betonbecken.

1300 m3 fasst das 2,20 Meter tief reichende Regenrückhaltebecken, weitere 1000 m3 der sechs Meter tief im verwitterten Fels liegende Feuerlöschteich. Beide Becken werden vor Ort aus Beton gegossen, „der extrem langsam aushärtet, um eine möglichst geringe Rissbildung aufzuweisen“, erklärt Ingenieur Rainer Schröder vom planenden und überwachenden Büro Jansen & Achten.

Ihm zur Seite steht bei der Gemeinde Dominik Koerfer, der gleich zu Beginn seiner Roetgener Zeit ein Vorzeigeprojekt betreuen darf. Bei dem kleineren Becken wird jetzt die Sohle gegossen, beim größeren die Bewehrung aus Stahl für die Wände montiert. „Wir liegen in der Zeit“, sagt Schröder mit großer Ruhe. Sollten die Becken den zugeführten Regen nicht mehr fassen können, wird das Wasser über eine feste Drosselung mit maximal sieben Liter pro Sekunde in Richtung Grölisbach abgegegeben: Damit wird einem 100-jährlichen Starkregen Rechnung getragen.

„Beide Becken bleiben nach oben offen, erhalten ein Geländer und werden zur Sicherheit eingezäunt“, sagt Koerfer. Der bisherige Feuerlöschteich ist verfüllt. Dort entsteht die Betriebsfläche, an der für die Feuerwehr auch eine Entnahmestelle aus Edelstahl für das Löschwasser installiert wird.

Dicker Kanal mit einem Knick

Gegenüber im Norden, nahe der neuen Zufahrt, sind die Arbeiten am Stauraumkanal angelaufen. „Den hatten wir ursprünglich gleich in der Zufahrt geplant, dann aber verlegt“, gesteht Schröder ein. Der Grund: Alter Baumbestand hätte bei der Kanalisierung im Arbeitsbereich gelegen, soll aber nicht gefährdet werden. Als Konsequenz nehmen die Ingenieure in Kauf, dass der dicke Kanal dem Straßenverlauf folgend einen Knick bekommt. „Technisch gesehen ist das überhaupt kein Problem“; so Schröder.

Sie sagen, sie hätten alles im Griff: Rainer Schröder vom Ingenieurbüro Jansen & Achten sowie Dominik Koerfer (l.) vom Tiefbauamt der Gemeinde. Foto: Jürgen Lange

Über die ersten hundert Meter ist ein Betonkanal mit 400 Millimeter Durchmesser bereits verlegt – bis zu einem Schacht, neben dem ein Loch geblieben ist. Hier wird später ein maßgeschneidertes, rund 2,50 Meter breites Drosselbauwerk für den Staukanal installiert. Mit maximal 110 l/sec wird bei Überlast das Abwasser in die Bestandskanalisation eingeleitet. Zudem ist ein Notüberlauf mit einer 400-Millimeter-Leitung angeschlossen.

Um den berechneten Rückhalt von 400 Kubikmeter Abwasser zu garantieren, wird der Stauraumkanal 95 Meter lang bei einem Durchmesser von 2400 Millimeter. Bis zu 5,30 Meter tief werden sie in den Untergrund gelegt – zu Beginn per Kran, fortan mit einem eigens georderten 70-Tonnen-Bagger, denn jedes der rund drei Meter breiten Rohrstücke bringt 20 Tonnen auf die Waage.

Beim Verlegen hilft ein hydraulischer Gleitschienenverbau: mit drei Elementen werden rund zwölf Meter Arbeitsraum geschaffen zur penibel genauen Verlegung der Rohrelemente. Dann wird neu ausgeschachtet und verbaut. Die Rohre selbst verfügen über eine Doppellippendichtung nebst Ventilen zur Kontrolle der Dichtigkeit. Ist sie nicht mehr gegeben, können die Gummiringe mit Harz ausgeschäumt werden.

Etwa vier Wochen werden die Arbeiten am Stauraumkanal noch dauern, dann kann er in Richtung Wendehammer an die bereits liegende 400er- und 500er-Leitung angeschlossen werden. „Zwei bis drei Kolonnen mit einem guten Dutzend Mitarbeiter für unterschiedliche Aufgaben sind auf der Baustelle“, erklärt Rainer Schröder. „Sommerferien gibt es hier nicht.“ Das zeitliche Korsett ist eng: „Bis Weihnachten wollen wir mit allem fertig sein“, so Schröder. Im nächsten Jahr sollen die Unternehmen, die die Gemeinde noch auszuwählen hat, ihre Betriebe errichten können.

Im Überblick Aus Baesweiler nach Roetgen ins Tiefbauamt Dominik Koerfer verstärkt Roetgens Tiefbauamt. Foto: Jürgen Lange Nach kurzzeitiger Verstärkung ist Katja Breda seit dem 1. Juni nicht mehr alleine im Roetgener Tiefbauamt. Dominik Koerver hat die zweite Stelle angetreten. Der 43-Jährige kommt von der Stadt Baesweiler, wo vier Stellen von einer Verwaltungskraft unterstützt wurden. Koerver wurde 1980 in Würselen geboren und machte sein Abitur am Gymnasium Herzogenrath. Der verheiratete Vater zweier Kinder begann Ingenieurstudien an RWTH und FH, entschied sich dann aber für eine Ausbildung am Techniker im Tiefbau. Anschließend arbeitete er unter anderem bei einem Generalplaner in Köln, bevor er nach Baesweiler und nun nach Roetgen wechselte. Die Familie lebt im Aachener Süden.

Bis dahin müssen zuerst noch die Versorgungsträger ihre Leitungen verlegen lassen. Für die Telekom übernimmt das die mit der Erschließung beauftragte Wurzel Bau aus Jülich, für Regionetz und Perlenbachverband rücken eigene Firmen an. Zu guter Letzt wird die Baustraße aufgebaut.