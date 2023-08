Roetgen macht’s schon wieder : Mehr als zwei Millionen Euro Gewinn fürs Sparbuch

Info

Kämmerer Manfred Wagemann. Foto: Jürgen Lange

Er ist ein echter Roetgener und bescheiden. „Nein, bitte kein Aufheben“, sagt Roetgens Kämmerer, der zum 1. August auf 40 Jahre im Dienst der Gemeinde zurückblicken konnte. Am 1. Juni 1967 wird Manfred Wagemann im Roetgener Kloster geboren, besucht die Grundschule „natürlich in Roetgen“ und dann die Realschule in Monschau. Zum 1. August 1983 beginnt der 16-Jährige die dreijährige Lehre zum Verwaltungsfachangestellten im Roetgener Rathaus – und macht hier Karriere. 1986 folgen Einsätze in der Volkszählungserhebungsstelle, im Steuer-, Sozial- und Ordnungsamt. Von 1991 bis 94 folgt der zweite Aufstiegslehrgang, und seit Oktober 1995 ist Wagemann in der Finanzverwaltung der Gemeinde engagiert. 2013 bestellt der Rat Manfred Wagemann zum Kämmerer.

„Bei allen Höhen und Tiefen ist Manfred Wagemann ein Garant für ein gesundes Management der Roetgener Finanzen“, lobt Bürgermeister Jorma Klauss auch die von ihm betreute Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

„Heute ist die Fluktuation des Personals höher als früher“, bilanziert Wagemann prägnant den Wandel in der Verwaltung und ergänzt schmunzelnd: „Damals gab es auch alte Amtsleiter, denen man nachsagte, sie seien verbohrt, und irgendwann wird man selbst so gesehen.“ Der Mann hat Humor und ist musikalisch: Bis zur C-Jugend hat er sich auf dem Fußballplatz versucht, um 1979 als Marschtrommler zum Spielmannszug 1931 Roetgen zu wechseln. Dem Korps mit Trommlern, Pfeifern und Lyra schreitet Manfred Wagemann mittlerweile als Tambourmajor voran.