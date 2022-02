B258 : Komplettes Haus dient als Drogenplantage

Mitten in Roetgen diente offensichtlich ein Haus an der Bundesstraße komplett als Drogenplantage. Foto: dpa/ABIR SULTAN

Roetgen Ein vermeintlicher Einbruch führt am Vormittag des 22. Januars die Polizei in ein Haus an der B258. Wie sich herausstellt, diente es komplett als Farm für Drogen.