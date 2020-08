Hahner Straße : Achtjährige stirbt im Krankenhaus

Das achtjährige Mädchen starb an den Folgen des Zusammenstoßes. Foto: psm

Simmerath/Roetgen Das achtjährige Mädchen, das bei einem Frontalzusammenstoß auf der Hahner Straße lebensgefährlich verletzt worden war, ist in einem Krankenhaus verstorben.

Die Eltern der jungen Stolbergerin, ein 40-Jähriger und eine 32-Jährige, schweben nach Angaben einer Polizeisprecherin immer noch in Lebensgefahr. Sie kämpfen mit den Folgen eines Frontalzusammenstoßes, der sich am Montag auf der Hahner Straße zwischen Lammersdorf und Mulartshütte ereignete.

Dort waren, wie die Polizei berichtete, gegen 13 Uhr zwei Autofahrer aus Richtung Lammersdorf in Richtung Mulartshütte unterwegs. Nach aktuellem Ermittlungsstand überholte der vorausfahrende Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve ein Auto.

Den Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen, gesteuert vom 40-jährigen Stolberger, habe er durch rechtzeitiges Einscheren noch verhindern können. Der 19-jährige Alsdorfer im nachfolgenden Auto überholte laut Polizei jedoch ebenfalls – so kam zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen.

Bei der Kollision wurden alle Insassen im Wagen des Stolbergers – die 32-jährige saß auf dem Beifahrersitz, die Achtjährige auf der Rücksitzbank – lebensgefährlich verletzt. Sie wurden ebenso wie der schwer verletzte 19-Jägrige in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag gab die Polizei bekannt, sie suche nach Zeugen , die Angaben zu dem Unfallhergang und den beteiligten Fahrzeugen machen können. Insbesondere wird nach Beobachtern gesucht, die zur Zeit des Unfalls ebenfalls auf der Hahner Straße unterwegs waren und möglicherweise vor dem Unfall überholt wurden oder denen diese Fahrzeuge entgegengekommen sind.

Für polizeiliche Ermittlungen wurde die Unfallstelle am Donnerstag vorübergehend gesperrt. Welche Erkenntnisse die Beamten dabei erlangt haben, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an, hieß es am Freitag.