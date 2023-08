Politisches Engagement : Überalterte Grüne in Roetgen suchen händeringend Nachwuchs

Ideen werden gesucht, nicht nur um Nachwuchs für Roetgens Grüne zu rekrutieren, sondern um die Menschen auch generell wieder für ein Engagement in der kommunalen Politik zu begeistern (v.l.): Christa Heners, Anja von Bojan und Gudrun Meßing. Foto: Jürgen Lange

Roetgen Die Lage ist ernst, wie bei den meisten Parteien. Zumindest mit Blick auf die nächsten Kommunalwahlen suchen Roetgens Grüne dringend Nachwuchs. Die Masse der heutigen Ratsvertreter möchte nicht mehr antreten.

Die bewegten Jahre, als die Grünen als neue Partei die Ratssäle stürmen, liegen lange zurück. Einige der heutigen Amtsträger haben diese Zeiten in guter Erinnerung. Sie sind damals dabei. „Damals ist 1980, als sich für die drei Kommunen der Ortsverein Nordeifel im Kreisverband Aachen gründet“, erzählt Christa Heners. „Im Herbst 1984 gründet sich der Ortsverband Roetgen; Monschau und Simmerath machen sich etwas später selbstständig“, sagt die 61-Jährige, die zusammen mit Anja von Bojan (53) als Vorstandssprecherinnen fungiert.

Bei der Kommunalwahl ziehen die jungen Grünen bei ihrer Premiere noch als Liste auf Anhieb mit 552 Stimmen (15,21 %) und vier Sitzen in den 27-köpfigen Gemeinderat ein. Sie werden ihn in Roetgen nicht mehr verlassen, sondern bauen über die Jahre ihre Basis aus. 2020 ziehen die Grünen mit 1300 Stimmen (26,5 %) sieben Sitze (ein Ratsmitglied verlässt die Fraktion) in den 26-köpfigen Rat – fünf Wahlkreise werden direkt gezogen. Einen spürbaren Einbruch gibt es nur 2009, als die Partei im Zusammenhang mit der Debatte um die Grundschulerweiterung auf ihr Erstergebnis zurückfällt und die UWG in den Rat einzieht.

Rudolf Schwarzenberger, Klaus-Peter Kegel, Susanne Osterloh und Jutta Schramm sind grüne Ratsmitglieder der ersten Stunde. 1989 folgt Gründungsmitglied Gerd Pagnia in den Rat, erst 2020 zieht er sich zurück. Manfred Jollet und Ingrid Karst-Feilen folgen 1994, ein Jahr später rückt Christa Heners nach. Sie zählen auch heute zur Fraktion. „Das ist der Punkt“, sagt Heners, „wir hätten auch gerne einmal Lust, etwas anderes zu machen.“ So groß die Freude am Gestalten auch ist, sie raubt Zeit. „Es würde der Sache guttun, wenn neue Menschen mitmachen.“ Es sind zwar immer Leute gekommen und gegangen. Aber der harte Kern ist schon lange dabei.

Die Alterspyramiden

Auch Gudrun Meßing ist seit 2004 dabei. Ein Flyer motiviert sie damals, mitzumachen. „Ich hab dann angerufen, es hieß, ich soll einfach mal vorbeikommen“, erzählt die 66-Jährige: „Und schon saß ich im Bauausschuss“. Mittlerweile teilt sich die Bauingenieurin mit Bernhard Müller den Fraktionsvorsitz. Der Unternehmensberater ist 75 Jahre jung. Der Altersdurchschnitt der Ratsmitglieder liegt über 61 Jahre, den Schnitt nach unten drückt Krischan Heners mit 40 Jahren. Bei den sachkundigen Bürgern sind zwei über 50, drei über 60 Jahre alt.

Nicht viel anders ist die Alterspyramide im fünfköpfigen Vorstand des Ortsverbands, der zumeist in Personalunion von der Fraktion gestellt wird: Der Schnitt liegt bei 63 Jahren. Hier ist es Anja von Bojan, die mit ihren 53 Lenzen den Querschnitt reduziert. 2015 findet die Oralchirurgin durch eine gute Freundin aus Monschau. „Uli Kall hat mich einfach mitgeschleppt zu den grünen Treffen“, erzählt die heutige Vorsitzende. „Da habe ich Silvia Mertens, Renate und Werner Krickel kennengelernt und habe mich von Anfang an wohlgefühlt“.

In Monschau wird von Bojan auch Mitglied, will „nie einen Posten haben“, landet aber doch im Vorstand. Für die Kommunalwahl 2020 suchen die Roetgener Kandidatinnen und Kandidaten. Anja von Bojan tritt an in ihrer Heimatgemeinde. „Wenn man möchte, dass etwas passiert, muss man Verantwortung übernehmen“. Das macht sie neben der Partei im Ausschuss für Umwelt, Touristik und Forst als sachkundige Bürgerin.

Anja von Bojan und Krischan Heners sind die politischen Nesthäkchen der Grünen. Der Ortsverband zählt 36 Köpfe, von denen einige gar nicht in Roetgen wohnen: drei sind über 30, zwei über 40, acht über 50, 17 über 60 und sechs über 70 Jahre alt. Das ist kein großes Reservoir, um 13 Wahlkreise für den Urnengang im Jahr 2025 besetzen zu können. „Wir hatten ja mal den Lukas, aber der hatte anderes vor“, schmunzelt Meßing. Der 27-Jährige ist seit zwei Jahren Mitglied des Bundestages: Für Lukas Benner ist die Kommunalpolitik in nächster Zeit keine Option.

„Das Problem ist, dass sich viele einfach aus Altersgründen ins Private zurückziehen möchten“, konstatiert die Fraktionsvorsitzende die generelle Lage. „Einige wollten das schon bei der letzten Wahl, ließen sich mangels Alternativen dann aber doch wieder in die Pflicht nehmen.“

Berühmte „Roetgener Blättchen“

Es waren andere Zeiten, sucht Christa Heners nach Ursachen: „Es ist weniger eine Frage des Interesses, als dass die Leute heute keine Zeit haben.“ Früher arbeiteten Frauen kaum und hatten Zeit für Politik, heute sind fast alle berufstätig, bilanziert Meßing. Und die Männer? Bei den Roetgener Grünen sind seit jeher die Frauen stark, freuen sich die Damen aus den Führungsetagen.

Aber Anja von Bojan erkennt heute „eine Art von Rückzug, eine gefühlte Überforderung“: Frauen ziehen sich immer mehr ins Private zurück. „Doch das hat seinen Preis, denn Teilhabe und Mitwirkung leiden“. Oder werden halt in anderen gesellschaftlichen Kreisen gesucht. „Aber wenn ich mich in der Kommune nicht einbringe, kann ich auch nichts bewegen“, beschwört von Bojan ein Engagement. Geteilt wird von den drei Amtsträgerinnen die Einschätzung, dass das Interesse der Bürgerschaft an der Politik dann am größten ist, wenn sie sich selbst direkt betroffen fühlt – dann aber zumeist nur punktuell.

Doch wie gewinnen die Grünen dann neue Mitglieder? „Wir haben uns schon einiges überlegt“; sagt Heners. Ein bewährter Renner bisheriger Kommunikation feiert Jubiläum: Für September wird die 100. Auflage des „Roetgener Blättchen“ mit Stellungnahmen der anderen Parteien und des Jugendbeirates erwartet. Warum Politik wichtig und warum die Amts- und Mandatsträger in der Politik sind, wird thematisiert. 1984 trägt das „Blättchen“ zur politischen Premiere bei, informiert seitdem zwei- bis dreimal im Jahr, hat aber andererseits die Überalterung der Grünen nicht stoppen können.

Mentoring und die Jugend

Monatlich in eine Sitzung der Fraktion werden nun Interessierte eingeladen. Da wird erklärt, wie Kommunalpolitik funktioniert am Beispiel einer anstehenden Sitzung eines Fachausschusses, erstmals zum Umwelt-, Touristik- und Forstausschuss im September. „Das niedrigschwellige Angebot soll die Hemmschwelle vor der Politik nehmen“, sagt Heners. „Es ist total schön, gemeinsam etwas zu formen“, wirbt Anja von Bojan: „Die Diskussionen sind unglaublich bereichernd.“

Der Ortsverband würde sich auch gerne am Mentoringprogramm des Kreisverbandes beteiligen, bei dem erfahrene Politiker Neulinge an die Hand nehmen und in die fremde Welt von Abläufen, Sitzungssälen, Beratungen und Entscheidungen einführen. Teilnehmer aus Roetgen sind willkommen.

Monatlich lädt die Partei zu relevanten Themen – von Naturgärten über Demenz bis hin zu Windkraft und Photovoltaik – alle Interessierte ins „Grüne Zentrum“ ein. Für November hat der Jugendbeirat seine Teilnahme zum „Dorfgespräch“ zugesagt. Es geht um das Engagement in der Gemeinde und in der Politik. „Es wäre natürlich schön, wenn wir Jugendliche gewinnen könnten“, sagen die drei Damen.

Aber das ist in Roetgen nicht einfach. Eine weiterführende Schule fehlt im Ort. Die Jugend zieht es eher nach Aachen und später für Ausbildung und Studium gerne in die weite Welt. Wer sich aus Roetgen engagieren will, tut es eher dort, so wie Lukas Benner in Aachen. Wer ans „Tor zur Eifel“ zurückkehrt, ist mindestens ein Twen. Umgekehrt ist zum Austausch aus Aachen die Grüne Jugend nach Roetgen eingeladen.

Kooperation über Orts- und Parteigrenzen

Diverse Aktionen vom Baumpflanzen über das Basteln von Nisthilfen sind noch geplant als Anlass, um mit Interessierten ins Gespräch zu kommen. Es sind Ansätze, „aber ehrlich gesagt, sind wir schon ein wenig ratlos“, gestehen Anja von Bojan, Christa Heners und Gudrun Meßing ein, sehen aber – auch mit Blick auf Nachwuchssorgen bei anderen Parteien – die Gefahr, dass sich jüngere Menschen nicht mehr für Kommunalpolitik interessieren und engagieren. Ohne die Menschen vor Ort würde der wichtigste Eckpfeiler der Selbstverwaltung wegbrechen.

Er prägte über Jahrzehnte das Gesicht der Grünen in Roetgen: Mitgründer Gerd Pagnia, hier in den 68ern, zog 1989 in den Rat ein und wirkte dort bis 2020. Foto: Pagnia

Für nächstes Jahr sind deshalb orts- oder sogar parteiübergreifende Bildungs-, Schulungsangebote und andere Veranstaltungen nicht ausgeschlossen. „Es muss uns einfach gelingen, die Menschen wieder für ein Engagement in der Politik zu gewinnen“, sagt das grüne Trio und gibt sich hoffnungsvoll.