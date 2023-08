Verwaltung rudert zurück : 253 Stunden für den Aufbau der Fahrradgarage

Roetgen Mehrfach hatte Volker Kirchhoff im Bauausschuss gemahnt, der Aufbau der Fahrradgarage hinter dem Rathaus sei etwas für Profis. Nun verweist der UWG-Politiker auf Mängel und eine Bauzeit von 253 Stunden.

Nicht an Kanal angeschlossen

Schlimmer noch, während die Gemeinde bei Bürgern auf den Einleitungs- und Benutzungszwang der Kanalisation achte, „hat die Gemeinde selbst die Entwässerung nicht an den Kanal angeschlossen“, so Kirchhoff weiter. Stattdessen werde das Regenwasser auf das Pflaster des Parkplatzes entwässert, mit der Gefahr, dass sich Pfützen und Glatteis bilden könnten und die Substanz des Parkplatzes angegriffen werde.

„Wir müssen daraus lernen“

Wäre der Hersteller mit der Leistung beauftragt worden, wäre der Aufbau schneller und in einer anderen Qualität erledigt worden. „Wir müssen einerseits daraus lernen, aber andererseits auch die Kompetenzen des Bauhofes richtig nutzen“, so der Chef der Bauverwaltung weiter: „Ob der Bauhof an dieser Stelle geeignet eingesetzt wurde, kann man in der Tat hinterfragen.“