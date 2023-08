Hochwasser : Es gibt weiter Hilfe für die Opfer der Flut

Die Schubkarre als Sinnbild: Es gibt noch viel zu tun, nach der verheerenden Flut, nicht nur, wie hier zu sehen, im weitgehend unberührt gebliebenen Alten Jägerhaus in Mulartshütte. Foto: Berthold Strauch

Mulartshütte Noch längst sind nicht alle Folgen der Hochwasserkatastrophe von 2021 behoben. Ein Netzwerk steht bereit, um zu helfen, die erforderliche Unterstützung zu erhalten.

Auch wenn seit der verheerenden Überschwemmung in der Region schon über zwei Jahre vergangen sind: Es dürfte noch sehr lange dauern, bis sämtliche Schäden behoben worden sind. Das wurde auch am Dienstagabend deutlich. Im Bürgerhaus von Mulartshütte kamen auf Einladung des Bürgervereins des immens flutgeschädigten Dorfes und des Landtagsabgeordneten Daniel Scheen-Pauls (CDU) mehr als 20 Menschen zusammen, die sich weitere Informationen erhofften, wie sie den dramatischen Einschnitt in ihr Leben möglichst weitreichend bewältigen können.

Unterstützt wurde der Politiker dabei von zwei Mitarbeiterinnen der Fluthilfe der Diakonie in Stolberg, Franziska Schmitz und Sahar Alnatur. Sie gehören zum Netzwerk der Wabe, in dem weitere Hilfsorganisationen zusammengeschlossen sind.

Es gibt weiteren Bedarf

Nach der Begrüßung durch den neuen Vorsitzenden des Bürgervereins, Nico Stockem, hieß Roetgens Bürgermeister Jorma Klauss die Teilnehmer willkommen. Er zeigte sich „beeindruckt“, dass es nach der Hochwasserkatastrophe vom 14. und 15. Juli 2021 bereits gelungen sei, mit einer „bemerkenswerten Geschwindigkeit“ den Wiederaufbau anzupacken, zumindest was Mulartshütte angehe. Demgegenüber sei es in den gleichfalls stark betroffenen Nachbarstädten Stolberg und Eschweiler noch längst nicht so weit. „Was geht noch in Sachen Förderung?“, formulierte der Verwaltungschef die Frage des Abends. Denn, so fügte Klauss an, „es gibt noch weitere Bedarfe.“

Daniel Scheen-Pauls, der in Simmerath-Strauch lebt, verwies darauf, dass er selbst nach der Flut mit angepackt habe beim Aufräumen und somit das Ausmaß der Verheerungen miterlebt habe. Immer wieder habe er seitdem den Kontakt zu den Betroffenen gesucht und auch selbst festgestellt, dass auch ihn „das Ausmaß des Geschehens nicht loslässt“. Zudem habe er erfahren, dass der Informationsbedarf weiterhin sehr groß sei, trotz der bereits fortgeschrittenen Zeit.

Scheen-Pauls unterstrich, dass das Antragsverfahren für Wiederaufbauhilfen, trotz mehrerer Anpassungen, „immer noch kompliziert“ sei. Später hoben auch die Diakonie-Vertreterinnen hervor, dass sie gerne bei dem Ausfüllen der entsprechenden Unterlagen mit Rat und Tat den Betroffenen zur Seite stünden. Denn oft genug erlebten sie, so Franziska Schmitz, dass viele Flutopfer auch aufgrund ihrer psychisch-sozialen Belastungen noch gar nicht in der Lage gewesen seien, entsprechend aktiv zu werden. Um hier möglichst niemanden durchs Raster fallen zu lassen, habe es sich bewährt, in den betroffenen Gebieten „von Tür zu Tür zu gehen“, um die Flutopfer gezielt anzusprechen.

Helfernetzwerk

Dieses Helfernetzwerk ist sicher ein entscheidender Gesprächspartner, um sich in den vielen Verästelungen der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht zu verheddern. Denn auch bei dem Infoabend kamen mehrfach Hinweise, dass manche Aspekte von den entscheidenden Stellen unterschiedlich ausgelegt worden seien, etwa in dem Fall, dass angeblich höhere persönliche Bankguthaben angeblich ein Ausschlusskriterium für Hilfeleistungen seien. Dem sei keinesfalls so, wurde deutlich gemacht.

Herausgearbeitet wurde zudem, dass es auch eine Förderung geben könne, wenn beim Wiederaufbau zusätzlicher Aufwand vorgenommen werde, um ein Wohngebäude möglichst hochwassersicher gestalten zu können.

Hingewiesen wurde darauf, dass die Betroffenen in der Regel einen Eigenanteil an den Aufwendungen von 20 Prozent zu leisten hätten. Hier könnte es allerdings aus den Spendentöpfen noch weitere finanzielle Unterstützung geben. Selbst bei Kostensteigerungen gegenüber den ersten Ansätzen sei durchaus ein Nachschlag möglich.

Lösung auch über Verkauf

Zudem sei ein Anspruch auf finanzielle Unterstützung durchaus übertragbar, unter bestimmten Voraussetzungen, etwa indem beschädigte Immobilien im Rahmen der Erbfolge in der Familie weitergereicht werden sollen. Auch im Falle von Erkrankungen, bei Pflegeaufwand und Ähnlichem, was eine Sanierung in eigener Hand unmöglich mache, lasse sich im Einzelfall eine Lösung über einen Verkauf finden.

Hier wurde beispielhaft auf das denkmalgeschützte Alte Jägerhaus im Ortskern von Mulartshütte verwiesen, das seit der Flut weitgehend unberührt vor sich hin gammelt, worüber es bereits eine von der Gemeinde Roetgen initiierte juristische Auseinandersetzung gibt.

Eine Förderung kann es auch geben, wenn etwa das eigene Haus wegen der Schäden für längere Zeit nicht bewohnt werden kann und stattdessen ein Ersatzobjekt angemietet werden muss, um die Zeit bis zur Sanierung zu überbrücken. Ebenso greifen „Härtefälle“, etwa wenn erhebliche Stromkosten für Trocknungsanlagen gestemmt werden müssen. Man habe in solchen Fällen „noch einige Möglichkeiten zu helfen“, versicherte Franziska Schmitz: „Wir kämpfen für jeden.“ Und Daniel Scheen-Pauls fügte an: „Wenn wir wissen, wo der Schuh brennt, können wir wirklich helfen.“ Man müsse sich „jeden Einzelfall anschauen“.