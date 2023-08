Flüchtlinge : Ende Oktober könnte das erste Modulhaus bezogen werden

Derzeit werden am Wiedevenn die Schraubfundamente für die Modulhäuser in die Erde gedreht. Mit der Ankunft der ersten Bauteile für die ersten beiden Gebäude ist nicht vor dem 25. September zu rechnen. Foto: Jürgen Lange

Roetgen Eine Stunde lang wird sachlich und fachlich im Rat über das Modulhausprojekt informiert. Die meisten Fraktionen zeigen sich erfreut über Umfang und Sachstand. Das überrascht eine andere Fraktion.

„Das war ein ausführlicher Bericht; so haben wir ihn uns erwünscht“, sagt Michael Seidel (CDU). „Das war ein toller Vortrag. Es ist nach den letzten Statusmeldungen und Protokollen ein bisschen wie Zauberei, dass jetzt auf einmal alles perfekt läuft“, sagt Gudrun Meßing (Grüne). „Das war ein umfassender Vortrag. Es ist beispielhaft für das, was uns bisher immer nur angekündigt wurde. Wir sind einen Riesenschritt weiter“, sagt Silvia Bourceau (UWG).

Dagegen zeigt sich Klaus Onasch (SPD) „überrascht über die plötzliche Begeisterung und das Reden von Zauberei. Wenn man während der letzten Wochen und Monate richtig zugehört hätte, „ist heute nichts anderes gesagt worden als bisher“, so Onasch weiter: „Anders war nur die Form der Bildpräsentation.“ Es habe nie Anlass für „zeitungstechnische Entgleisungen sowie Gerede von Fiasko und Desaster“ gegeben. „Es gibt kein finanzielles Fiasko, weil es sich um einen Pauschalvertrag handelt.“ Roland Meyer (FDP) spricht bei dem Gebäudevolumen von rund 3,5 Millionen Euro gar von einem Schnäppchen.

Berichtet eine Stunde lang im öffentlichen Teil anhand einer Präsentation über den Stand des Modulhausprojektes. Nie zuvor wurde in der Öffentlichkeit seit der Auftragsvergabe so transparent informiert. Foto: Jürgen Lange

Diese Einschätzung der Sozialliberalen wird nicht von jedem geteilt, explizit nicht von Michael Seidel: „Wir haben frühzeitig unsere Bedenken und Sorgen bezüglich Qualitäten, Finanzen und Bauzeitenplan geäußert. Heute bekommen wir diese Informationen zum ersten Mal.“ Applaus dazu kommt von der UWG.

Und anhand der neuen Informationen sagt Bernhard Müller. „Die Häuser kommen drei Monate später. Das ist nicht ungewöhnlich“, so der Fraktionsvorsitzende der Grünen weiter, „es ist für einen öffentlichen Auftrag und ein Pilotprojekt eine eher außergewöhnlich geringe Verzögerung.“ Nichts sei übrig geblieben von den vor allem von der UWG geäußerten Vorwürfen gegen die Verwaltung. „Wir sind nicht das Kontrollorgan der Verwaltung, wir sind die Exekutive“, sagt Müller und wirft der UWG einmal mehr „eine schlimme Form des Populismus“ – was von Hans Romeiser für die UWG ruhig und in aller Form zurückgewiesen wird: „Wir stellen klare Fragen und unterbreiten Gegenvorschläge.“

Der Sachstand

Das Resümee der Debatte: Das Projekt ist jetzt mit Zeitverzug auf dem Weg, aber es bleiben Risiken. Das geht aus der rund einstündigen Präsentation hervor, die Architekt Rainer Glenk von dem von der Gemeinde beauftragten Büro Severich & Partner Bauprojekte dezidiert vorträgt.

Formalien: Die beantragte Baugenehmigung gilt für drei Jahre und kann verlängert werden. Die Baubeginnanzeigen für drei Parzellen am Wiedevenn sind eingereicht, ebenso die Bestätigung des Schnurgerüstes für alle Grundrisse. Für die Dauer von sechs Jahren – aufgrund des Landeserlasses zur Erleichterung des Baus von Flüchtlingsunterkünften – ist das Vorhaben befreit von den Festsetzungen des Bebauungsplanes: Er schreibt Satteldächer vor, die Module haben aus Kostengründen Flachdächer. 2029 bietet die Gesetzeslage entweder die Möglichkeit einer Verlängerung der Ausnahme oder die Häuser müssen nachträglich mit Satteldächern versehen werden. Das würde zudem eine Veränderung der beauftragten Photovoltaikanlagen bedingen.

Rechts des Wiedevenn soll zuerst das vordere und danach das mittlere Gebäude-Double erstellt werden. Das hintere und das Gebäude links des Wiedevenns zählen zum dritten Bauabschnitt, der bei optimalen Verlauf für die Weihnachtszeit zu erwarten ist. Foto: Gemeinde Roetgen / Severich&Partner Bauprojekte

Nachweise: Der Präsentation ist im Grunde zu entnehmen, dass offensichtlich spätestens mit der Insolvenz der österreichischen M.C.V. das Knowhow für Modulhäuser in der Arge mit der oberpfälzischen Haubner GmbH als Holzbauer nicht vorhanden ist. Sämtliche bautechnischen Nachweise für Tragwerksplanung, Statik, Schall-, Wärme- und Feuchteschutz müssen zu Projektbeginn durch Fachingenieure neu erbracht werden. Die entsprechenden Testate datieren von Mai bis Juli und entsprechen den Anforderungen des Leistungsverzeichnisses, so Glenk.

Bauweise: Der Energieausweis bestätigt den Gebäuden einen Primärenergieverbrauch von 50,4 kW/h bereits ohne Nutzung von Photovoltaik. Mit zahlreichen Charts von Bauzeichnungen und weiteren Details belegt Rainer Glenk eine hochwertige Bauweise und Verwendung qualitativer Materialien und Systeme. Beispielsweise ist die Warmwasserversorgung darauf aufgelegt, dass zwölf Personen zeitgleich warm duschen können. Besonders geachtet wird angesichts der Modulbauweise auf Kopplung von Versorgungsleitungen, Dichtigkeit von Übergängen und Dämmungen.

Logistik: Organisatorisch geplant und beantragt ist die Anlieferung und Montage der Module per Kran vor Ort. Sie erfolgt in drei Abschnitten zu je zwei Gebäuden von der Rosentalstraße in den Wiedevenn, wobei das kleinere Eckgrundstück zum dritten Bauschnitt zählt. Bilder vom Produktionsstatus zeigen von außen nahezu fertige Module, den Stand der Installationsarbeiten sowie gelagertes Verbrauchsmaterial. Die Schraubfundamente für den Aufbau der Modulhäuser sind geliefert und werden derzeit von einem Spezialunternehmen am Wiedevenn in den Boden gedreht.

Zeitpläne: Erstmals präsentiert wird ein Soll-Ist-Vergleich des Zeitenplans, der prozentuale Status der Fertigung sowie aktualisierte Bauzeitenpläne des Herstellers für die drei Bauabschnitte. Demnach wäre mit einem Verladen der Module in Neumark in der Oberpfalz für die 39., 45. und 51. Kalenderwoche zu rechnen: 25. bis 29.9., 7. bis 11. November und 18. bis 22. Dezember. Nach Eintreffen der Transporte werden drei Wochen für Montage und Fertigstellung der Gebäude benötigt; teilweise überschneidend sind zwei Wochen für Möblierung und Bezugsfertigkeit eingeplant. Bei optimalem Verlauf können die ersten beiden Gebäude Ende Oktober bezogen werden.

Pilotprojekt: Erstmals in einer öffentlichen Sitzung spricht Rainer Glenk bei dem Roetgener Auftrag der Modulhauslieferung von einem Pilotprojekt. Der Zeitplan beinhalte zwar Spielräume, aber Haubner habe „ein sehr hohes Interesse, die Fertigungszeiten so kurz wie möglich zu halten.“ Nachdem nun alle Planungen vorliegen würden, sei das Produktionsteam verstärkt worden. Der Roetgener Auftrag soll so schnell wie möglich abgeschlossen werden, denn in die Oberpfalz seien Folgeaufträge in beachtlicher Höhe unterwegs.