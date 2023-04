Gastronomie Wanderstation : „Einfach einmal an gefassten Beschluss halten“

Im nördlichen Flügel des Gebäudes befindet sich die eigentliche Raststätte der Wanderstation mit Sitzgelegenheiten, offenem Kamin und einer Toilette. Foto: Juergen Lange

Roetgen Eigentlich möchte die Verwaltung nur einen Sachstand zur Entwicklung einer Gastronomie in der Wanderstation geben. Aber die wird plötzlich von Roetgens Politik wieder angezweifelt.

„Es melden sich laufend Interessenten“: Das sagt Jorma Klauss (SPD) im September 2020. Während die Politik sich positiv zum Info-Zentrum positioniert, denken Bürgermeister und Ausschussmitglieder auch über eine Zukunft des 2015 eröffneten Cafés „Wanderbar“ als zweites Standbein für den touristischen Infopunkt der Gemeinde im kleineren Nebentrakt der Wanderstation nach. Das Gebäude war als Raststätte für Wanderer mit Fördermitteln im Rahmen der Euregionale 2008 errichtet worden und bietet im größeren Part einen tagsüber frei zugänglichen Raum mit Sitzgelegenheiten, offenem Kamin und Toilette.

Über eine Sicherung der Einnahmesituation des Cafés kam es schnell zu Diskrepanzen zwischen Betreiber und Gemeinde, die 2019 vor Gericht mit einer Niederlage Roetgens endete. Seitdem wird in den Ratsgremien der Wunsch zu einem neuen gastronomischen Start genährt. „Ich als Gastronom würde mir die Finger lecken nach der Wanderstation“, schätzt vor zwei Jahren FDP-Mann Roland Meyer als Insider das Potenzial ein: „Das ist eine Goldgrube.“

Im Südflügel gibt es weiterhin touristische Informationen; hier war auch bis 2019 das Café Wanderbar. Foto: Juergen Lange

Ausreichend Geld verdienen kann ein Gastronom am Pferdeweiher aber bestenfalls, wenn die Voraussetzungen dafür verbessert werden. Das ist jedenfalls die aktuelle Linie in der Gemeinde, die dem projektierten musealen Info-Zentrum am Pferdeweiher als zusätzlichen Frequenzbringer noch ein gastronomisches Krönchen aufsetzen will. Für die aus öffentlichen Mitteln geförderte Raststation läuft im November die Zweckbindung aus. Dann kann die Wanderstation als Ganzes nebst einem130 Quadratmeter großen Außenbereich als gastronomische Oase am Pferdeweiher vermarktet werden.

„Lieber Ausstellung statt Gastronomie“

Während die Verwaltung ebenso aufwendig wie sorgfältig eine Verpachtung sondiert und erforderliche Umbauten plant, kommt es im Tourismusausschuss zur Diskussion über Sinnhaftigkeit und Umfang einer Gastronomie an diesem Platze, wobei die Verwaltung eigentlich nur einen Zwischenbericht über den Stand ihrer Bemühungen bieten wollte.

Das Fass macht in der Sitzung Wilfried Tönnis auf: „Gastronomie in der Wanderstation ist grundsätzlich keine gute Idee“, argumentiert der Fraktionslose. In unmittelbarer Nähe gebe es auf belgischer Seite vier gastronomische Angebote. „Gegessen und getrunken werden kann immer nur einmal“, so Tönnis. Bevor man Geld ausgebe für Planungen und Umbauten solle man erst einen verlässlichen Pächter vorweisen können.

In dieses Glas schüttet auch Wolfgang Schruff weitere Bedenken ein. „Einer, der rechnen kann, würde das Ding nie pachten“, sagt der UWG-Ratsherr. Das Objekt sei zu klein, um davon leben zu können. „Wir sollten uns schnell vom Gedanken der Gastronomie verabschieden“, sagt Schruff und rät ebenso wie Bernd Vogel zur Alternative: „Wenn wir das Info-Zentrum in der Wanderstation unterbringen, können wir jede Menge Geld sparen“. Ins gleiche Horn stößt die UWG-Chefin: „Der Platz ist gut angenommen und schön für einen Aufenthalt draußen“, so Silvia Bourceau. „Wir sind nicht bereit, immenses Geld zu investieren und einen riesigen Aufguss für ein Exposé zu machen“, markiert die Fraktionsvorsitzende: „Wichtiger wäre, es jemanden zu haben, der eine Idee hat und für das Objekt brennt.“ Vielleicht würde ein Kiosk reichen.

Aufforderung zum Ausstiegs-Antrag

Mittlerweile wundert sich die Verwaltung nur noch: „Sie haben uns doch beauftragt, ein Konzept zu erstellen“, sagt Dirk Recker. „Wir wären damit zwar lieber schneller“; so der stellvertretende Verwaltungschef. „Falls es mittlerweile das politische Gedankengut gibt, das Ganze sein zu lassen, wären wir damit auch nicht unglücklich.“

Das führt bei fortschreitender Diskussion dazu, dass der Bürgermeister („wir halten uns an unsere Arbeitsaufträge“) auffordert, einen Antrag auf Ausstieg zu stellen, falls eine Gastronomie in der Wanderstation nicht mehr gewollt sei von der Politik. Die diskutiert zumindest seitens der UWG aber nur darüber, ob so ein Antrag im Ausschuss oder Rat gestellt werden könnte. An dem Abend wird jedenfalls kein Antrag gestellt.

„Besser optimistisch sein“

„Es ist gar nicht unsere Aufgabe, vorher zu entscheiden ob jemend eine solche Gastronomie wirtschaftlich betreiben kann und wie sie aussehen könnte“, macht dagegen Nils Mühlenberg klar. Die im Umfeld vorhandenen Restaurationen hätten überwiegend auch nur kleinere Betriebsflächen. „Man sollte optimistischer sein und den Weg ergebnisoffen weitergehen“, sagt der CDU-Parteivorsitzende. Gerade der Pferdeweiher mit Ravel-Route und Eifelsteig biete die besten Voraussetzungen. Am Simmerather Vorbild orientiert plädiert Mühlenberg für eine umsatzorientierte Pacht.

Ein lauschiges Plätzchen ist das Gelände des Pferdeweihers mit der Wanderstation im Kreuzungspunkt von Eifelsteig und Ravelroute markant am nördlichen Ortseingang von Roetgen gelegen. Foto: Jürgen Lange

Roland Meyer hält der Verwaltung die Stange. „Es sollen nur die Voraussetzungen für eine Gastronomie geschaffen werden, was davon umgesetzt wird, hängt davon ab, was der Pächter machen möchte“: Der Liberale hält diesen Weg für ebenso richtig wie er weiter auf das Potenzial des Standortes setzt: „Ich sehe ja, was bei der ,Kaffeefee‘ los ist“, sagt Meyer: „Wenn wir einen Teil davon auf die andere Seite abziehen können, ist auch Umsatz da.“

„Ich weiß gar nicht, wie diese Diskussion sich hier entwickelt“, konstatiert letztlich Norbert Feder. „Wir brauchen eine Lösung“. Das sei Aufgabe von Uwe Breda. Wenn er Ergebnisse vorlege, „beraten und entscheiden wir darüber“, so der Sozialdemokrat.

Betreut die touristischen Ambitionen Roetgens bei Gemeinde und Touristik: Uwe Breda (l.) neben seinem Kollegen Michael Biemel, der Projekte der Gemeinde betreibt. Foto: Jürgen Lange

Einfach mal an einen Beschluss halten

Uwe Breda als zuständiger Sachbearbeiter erwartet bis zum 1. Mai Kostenaufstellungen aus der Bauverwaltung für einen beispielhaften Umbau der Wanderstation. Auf dieser Basis einer solchen fiktiven Gastronomie erstellt Breda ein Exposés als Ausschreibung zur Verpachtung. Das wird vermutlich zur Sitzung des Tourismusausschusses am 15. Juni vorgestellt werden können.

Mit mahnenden Worten des Bürgermeisters enden die Beratungen. „Wir haben heute über den Sachstand berichtet“, sagt Jorma Klauss. „Wir haben einen Auftrag die Gastronomie vorzubereiten. Was hilft jedes Mal die Diskussion in einem Ausschuss darüber, wenn wir doch schon längst einen Beschluss haben“, so der Verwaltungschef weiter: „Wenn der Beschluss nicht mehr gelten soll, dann möge man bitte eine Mehrheit dafür finden und wir können etwas anderes machen. Aber ansonsten sollten wir uns doch einfach einmal an einen Beschluss halten.“