Saal Hütten : Eine Chance mehr, Menschen in der Eifel zu retten

Kaum zu übersehen und jederzeit griffbereit hängt der Automatisierte Externe Defibrillator (AED) an der Ecke des Saals Hütten in Rott. Es ist der fünfte, rund um die Uhr zugängliche „Defi“ in der Nordeifel, den Jorma Klauss, Wolfgang Furch und Thomas Staerk gleich näher erkunden. In der ganzen Städteregion sind sieben AED 24/7 zugänglich. Foto: Jürgen Lange

Rott Wenn es um Sekunden geht, hat man in Rott gute Chancen zu überleben. Am Saal Hütten nun ein AED Defibrillator rund um die Uhr erreichbar; es ist der fünfte in der Eifel.

„Wie geht das denn jetzt nun?“, fragt Thomas Staerk in die Runde, als er den AED aus seiner Schutztasche hervorholt und mit einem beschrifteten Päckchen hantiert. Kollege Wolfgang Furcht zuckt ebenso mit den Schultern wie Jorma Klauss. Nur die Vertreterinnen und Vertreter der Städteregion Region Aachen schmunzeln wissend. Denn AED steht für Automatisierter Externer Defibrillator. Und der hängt jetzt, rund um die Uhr erreichbar, an der Ecke des Saalbaus Hütten an der Quirinusstraße in Rott.

„Einfach einschalten“, ist der entscheidende Tipp. Denn dann führt eine Stimme durch alle Schritte, die zu unternehmen sind, um einem Menschen mit Herzstillstand zu helfen. Großformatige Symbole auf dem „Defi“ zeigen zusätzlich, was zu tun ist. „Man kann nichts falsch machen“, sagt Dr. Joachim Habers vom Gesundheitsamt. Sind die Sensoren erst einmal angelegt, messen sie selbstständig, ob und welche Impulse zu senden sind. Ein AED ist ein Schockgeber, den auch Personen ohne medizinischen Hintergrund zur Wiederbelebung verwenden können. AED sollen die Angst zu handeln abbauen helfen. „Nichts zu tun, ist das Schlimmste, was man tun kann“, sagen die Fachleute dazu.

Einfacher als es auf den ersten Blick aussieht. Der AED selbst führt – hier Thomas Staerk, Jorma Klauss, Joachim Habers, Diana Mowat und Elke Breidenbach (v.l.) – sprachgesteuert durch das Vorgehen. Großformatige Symbole sind eine weitere Hilfe Foto: Jürgen Lange

Da hat ein AED gewisse Parallelen zum Saal Hütten. „Der war am Abnippeln“, scherzen Staerk und Furch als Vorsitzende es Fördervereins. Es sind die Bürger in Rott, die sich engagieren, um das historische Gebäude zu retten. Mittlerweile steht der Saalbau wieder mitten im Leben, ist der zentrale Veranstaltungsort für die Rotter und für zahlreiche Events darüber hinaus. „Da kam schnell der Gedanke auf, einen Defibrillator zu installieren“, sagt Staerk. Damit eben auch Besucher und Bewohner in Rott bei einem Herzinfarkt nicht „abnippeln“.

„Wir haben beim Dorffest gesammelt“, so Furch. Hinzu kamen Spenden. Letztlich greift der Förderverein in seine Kasse, um den noch fehlenden Betrag vorzuschießen. „Wir werden noch ein wenig sammeln müssen, um das wieder ausgleichen zu können“, so Staerk. Unter dem Strich investiert der Förderverein rund 2500 Euro in die Installation des „Defi“ – ein Beitrag zur Sicherheit im Ort, wie es die Vorständler formulieren.

„Das ist wieder einmal typisch für die Rotter“, lobt der Bürgermeister das Engagement aus der Bürgerschaft: „Es zeichnet Rott aus, Dinge selbst in die Hand zu nehmen“, so Jorma Klauss auch mit Blick auf den Saalbau und gleich gegenüber auf das Dorflädchen. Auch im Roetgener Rathaus, in der Grundschule und in der TV-Halle sind Defibrillatoren zu finden. Der Unterschied: Sie sind nur während der Öffnungszeiten zugänglich.

Aber der AED am Saal Hütten ist dagegen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr greifbar. Das gilt beispielsweise auch für das Gerät in Rollesbroich, das vor wenigen Tagen dort außen am Feuerwehrgerätehaus montiert worden ist, für die Steckenborner Feuerwache, die Leitstelle der Städteregion in Simmerath oder den Antoniushof in Rurberg. Die Nordeifel ist hier einmal mehr Vorreiter. Im gesamten Altkreis sind sieben Defibrillatoren rund um die Uhr erreichbar.

Aber noch befinden sich die 24/7-Lebensretter in der Minderheit. Immerhin hat Iris Bornewasser vom Gesundheitsamt der Städteregion 23 solcher AED für den Altkreis gelistet. Hinzu kommt eine nicht in Gänze bekannte Anzahl von Defibrillatoren, die in Unternehmen oder anderen privaten Einrichtungen vorgehalten werden, aber nicht zwangsweise dem Gesundheitsamt gemeldet sind. „Das ist schlecht, denn dann können wir das auch nicht in unsere Übersicht einpflegen und sie bei Notfällen berücksichtigen“, so Bornewasser. Unterschiedliche Erreichbarkeiten spielen dabei keine Rolle, weil diese Zeiten entsprechend eingepflegt werden können.

Dabei spielen diese digitalen Lebensretter eine zunehmend wichtigere Rolle in der Rettungskette. Nach einem Notruf soll der Rettungsdienst innerhalb von acht Minuten in Kern- und innerhalb von zwölf Minuten in Außenbereichen vor Ort sein. Diese Hilfsfristen definiert der Rettungsdienstbedarfsplan der Städteregion für in 90 Prozent aller Fälle.

Aber im Falle eines Herzstillstandes treten bereits nach drei bis fünf Minuten bleibende Schäden im Gehirn auf. Jede Sekunde zählt also. Deshalb setzt der Zweckverband Regio Aachen – über die komplette Städteregion hinaus auch in den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg – auf eine Idee aus Kreisen von Mitarbeitern der Rettungsdienste und baut sie weiter aus: Geht ein Notruf auf einer Leitstelle ein, werden neben Rettungswagen und Notarzt zugleich registrierte fachkundige Ersthelferinnen und Ersthelfer alarmiert: gezielt solche, die sich in der unmittelbaren Nähe des Einsatzortes befinden, und derer gleich zwei, erklärt Joachim Habers.

Wieder ein „Defi“ mehr: Werner Korwald, Dr. Joachim Habers, Elke Breidenich, Wolfgang Furch, Thomas Staerk, Jorma Klauss, Walter Schreiber, Diana Mowat und Iris Bornewasser (v.l.) freuen sich, dass in Rott der digitale Lebensretter am Saal Hütten rund um die Uhr greiffbereit ist. Foto: Jürgen Lange

Das können die Disponenten auf den Leitstellen deshalb, weil diese Ersthelfer sich haben registrieren lassen in der Corhelper-App und ganz nach den individuellen bei Freizeit und Arbeit abrufbar sind. Wurden beim Start des Systems im Februar 2021 Helfer mit medizinischer oder rettungsdienstlicher Vorbildung rekrutiert, sind mittlerweile auch Helfer mit frischem Erste-Hilfe-Kurs willkommene Ehrenamtler im Corhelper-Netzwerk.

Zurück zur Alarmierung: Während der eine Ersthelfer sich direkt zum Notfallpatienten macht, steuert der zweite einen Defibrillator an, um mit dem Gerät zum Einsatzort zu kommen. Mit diesem Modell wird versucht, die besonders wichtigen ersten Minuten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken. Das so über die Einsatzzentralen gesteuerte Vorgehen lässt sich auf jedermann übertragen. Im Fall des Falles versucht ein Unfallzeuge Erste Hilfe zu leisten, während ein weiterer sich auf die Suche nach einem Defibrillator machen sollte, was allerdings in der Praxis angesichts eines ausbaufähigen Bekanntheitsgrades der Standorte nicht immer leicht sein mag. Registrierte Ersthelfer haben das dank der Corhelper-App einfacher.

Dort sind aktuell 66 Ersthelfer alleine in Roetgen registriert, die 15 Einsätze absolviert haben. Die Bereitschaft mitzumachen und die Notwendigkeit dazu wachsen, was Iris Bornewasser anhand von Zahlen belegen kann: Für das vergangene Jahr sind 1049 Ersthelfer mit 487 Einsätzen für den Altkreis erfasst. Zum Stand 30. Juni dieses Jahres sind 1133 Ersthelfer registriert, die bereits 233 Mal gefordert waren.