Die Polizei warnt : Einbruchsserie in Roetgen hält weiter an

Einbrüche in der Nordeifel : Täter gelangen in Schmiedewerkstatt, Rohbau und Einfamilienhäuser Kurz vor dem Fest der Liebe scheinen auch einige Langfinger noch auf der Suche nach „Geschenken“ zu sein. Die Polizei bestätigte am Donnerstag vier Einbrüche in der Nordeifel vom verlängerten Wochenende, die über die Sozialen Netzwerke bekannt geworden waren.