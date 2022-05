Erstmals dient in Rott der Saal Hütten als Wahllokal für zwei Stimmbezirke. Der Saal ist per Aufzug barrierefrei zu erreichen. Der Stimmbezirk 7 dient zugleich als repräsentativer Wahlbezirk, aus dem die Behörden den Stand der Wahlbeteiligung zwei mal am Wahltag übermitteln. Foto: Jürgen Lange