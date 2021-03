Kostenpflichtiger Inhalt: Positives Fazit in Roetgen : „Die Pandemie hat uns zusammengeschweißt“

Die Pandemie hat Grundschule und Ganztagsbetreuung zusammengeschweißt. Foto: Jürgen Lange

Roetgen Es ist längst Usus geworden, an allem, was mit Corona verbunden ist, kein gutes Haar zu lassen. Anders wird dies in Roetgen gesehen. Dort zieht Susanne Bortot als Leiterin der Grundschule ein positives Fazit nach einem Jahr Schulleben unter Pandemie-Bedingungen.