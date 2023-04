Gastronomie an der Wanderstation : „Die B258 in Roetgen ist keine Pontstraße“

Waltraud und Norbert Siebertz warnen vor einer Gastronomie in der Wanderstation. „Von ihr wird man als Gastronom nicht leben können.“ Foto: Jürgen Lange

Roetgen Nachdem Teile der Roetgener Politik eine gastronomische Nutzung der Wanderstation infrage gestellt haben, regt nun ein Gastronom eine andere Lösung an.

„Die Wanderstation ist keine Goldgrube“, bieten Waltraud und Norbert Siebertz dem FDP-Mann Roland Meyer die Stirn. Der Ratsherr der Liberalen ist mittlerweile Ruheständler, hat aber selbst mit einem Restaurant gastronomische Akzente gesetzt. Meyer schätzt das Potenzial der Wanderstation eher rosig ein.

„Ich sehe ja, was bei der ,Kaffeefee‘ los ist“, hatte Roland Meyer vor wenigen Tagen im Tourismusausschuss argumentiert: „Wenn wir einen Teil davon auf die andere Seite abziehen können, ist auch Umsatz da.“ Solche Aussagen machen Waltraud und Norbert Siebertz fast sprachlos: „Wer so etwas sagt, hat keine Ahnung von der Gastromonie“, sagen die beiden Betreiber der „Kaffeefee“.

Das gemütliche Café auf dem alten Bahnhofsgelände liegt auf belgischem Staatsgebiet an der Bundesstraße. Direkt gegenüber ist die kleine Parkanlage des Pferdeweihers mit der Wanderstation, die im Rahmen der Euregionale 2008 erbaut wurde – zu zwei Drittel als Raststation für Wanderer. Ein Drittel nutzt die Gemeinde als Tourist-Info, die sie zudem als kleine Gastronomie „Wanderbar“ verpachtet hatte. Das Intermezzo endete 2019 im juristischen Streit. Seitdem sucht die Gemeinde nach einer neuen gastronomischen Lösung – zuerst und auch wegen Corona verhalten, nunmehr aber mit neuem Elan.

Bei schlechtem oder zu gutem Wetter bleibt die Kundschaft aus, sagt das Ehepaar Siebertz. Beim Regen am Montag hätte man sich in der immer noch verschlossenen Wanderstation auch nicht unterstellen können. Foto: Jürgen Lange

Der wird gespeist aus dem federführend von der Städteregion betreuten Vorhaben, auf dem Gelände des Pferdeweihers ein museales Info-Zentrum als Station der neuen radtouristischen Route „Zeitschleife der Befreiung“ zu errichten. Wenn im November die Zweckbindung der Fördermittel zur Errichtung der Wanderstation ausgelaufen ist, soll das komplette Gebäude sowie 130 Quadratmeter des Geländes an einen Gastronom verpachtet werden. Für eine Ausschreibung laufen noch die Vorbereitungen. Die waren zwar vor einem Jahr mit breiter Mehrheit bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen seitens der UWG angelassen worden, aber jüngst mehrten sich die skeptischen Stimmen so sehr, dass Bürgermeister Jorma Klauss (SPD) die Politik mahnte, sich an einmal gefasste Beschlüsse zu halten.

Doch nun meldet auch die Branche Bedenken an, die Wanderstation gastronomisch zu nutzen. „Das ist zum Scheitern verurteilt“, sagt das Ehepaar, das seit 2009 die „Kaffeefee“ betreibt. „Wer in einer zusätzlichen Gastronomie eine Stärkung der im Umfeld vertretenen Betriebe sieht, irrt“, sagt Siebertz. „Die B258 in Roetgen ist bei weitem nicht die Pontstraße in Aachen“. An diesem Standort bedeute jeder weitere Betrieb noch mehr Einbußen für jede Gastronomie. „Roetgen ist eben nur das ,Tor zur Eifel‘“, sagt Siebertz. „Hier fährt man durch, was soll man auch hier machen?!“ Das bekämen alle Betriebe im Nordzipfel immer dann besonders zu spüren, wenn Feiertage oder in der südlichen Eifel große Veranstaltungen – wie Rursee in Flammen oder Kraremannstag – sind. „Dann können wir nur vorbeifahrende Autos, aber keine Kunden zählen“, sagt der Mann, der als Organisator des Roetgener Kulturkreises von Optimismus geprägt ist.

„Aber die Zeiten haben sich einfach verändert“, analysiert Norbert Siebertz. Was vor vier Jahren vielleicht noch machbar gewesen wäre, „ist nach Corona, Kriegsbeginn und Teuerungswelle nicht mehr realistisch“. Waltraud Siebertz macht klar: „Die Leute haben einfach weniger Geld in der Tasche, und gleichzeitig müssen Getränke und Speisen einfach teurer werden, um die Kosten decken zu können“. Weniger Kunden, die noch weniger verzehren, seien die eine Konsequenz. Die andere würde den Gastronomen treffen. „Wer will bei dieser Entwicklung seriös in einen ebenfalls immer teurer werdenden gastronomischen Aufbau investieren können?, fragt sich Norbert Siebertz.

Eine alternative Nutzung der Wanderstation wäre ein Fahrradverleih oder eine Verpachtung für private Feiern und an Vereine oder eine Nutzung als Ausstellungsraum für die „Zeitschleife der Befreiung“. Foto: Juergen Lange

Vor vier Jahren hatte er interessierten Bekannten von einer Übernahme der damaligen „Wanderbar“ abgeraten. „Heute sind sie froh und dankbar, auf mich gehört zu haben“, sagt Siebertz, und weiter: „Die Wanderstation ist keine Location, von der man leben oder sogar eine Familie ernähren kann.“ Bestenfalls zeitlich eingeschränkt als Nebenerwerb lasse sich dort mit vielen „Vielleicht“ eine Gastronomie etablieren.

Die könne man aber nicht das Jahr über allein betreiben. Man braucht Personal, das aber nicht zu finden ist. Und sollte man es doch finden, ist ungewiss, dass ein Personaleinsatz zu erwirtschaften ist – so Siebertz’ Argumentationskette, zu der auch das Wetter gehört. Wegen des Klimawandels wird das Wetter extremer und unberechenbarer und somit auch schwieriger für die Gastronomie.

„Früher haben wir die ,Kaffeefee‘ drei Monate über den Winter geschlossen, in Februar oder März wieder geöffnet“, bilanziert Waltraud Siebertz. „Jetzt haben wir schon ein halbes Jahr zu, und hoffen im Mai wieder aufmachen zu können – wenn das Wetter mitspielt.“ Mag dieses Café zwar besonders geeignet für Außengastronomie zu sein, so bleibe es beim Trend. Während der letzten Saison blieb die „Kaffeefee“ 23 Tage geschlossen, weil es zu heiß, zu kalt oder zu naß war. „Passt das Wetter nicht, geht keiner vor die Türe“, so Siebertz: „Ist das Wetter gut, sitzen die Roetgener lieber im eigenen großen Garten.“

Und für Radtouristen und Wanderer auf Ravel-Route und Eifelsteig sei Roetgen allenfalls nur ein kurzer Stopp auf dem Weg zum Ziel wert. Selbstversorger haben vielfältige Möglichkeiten, sich im engen Radius einzudecken: Vom Proxy mit Café Kockartz über Pizzeria, Asia-Laden und Nickis Imbiss bis zur Tankstelle und Edeka besteht ein vielseitiges Angebot.

Waltraud und Norbert Siebertz raten der Gemeinde nicht nur: „Lasst die Finger von einer Gastronomie in der Wanderstation.“ Sie nennen auch Alternativen.

Roetgen sei auf der Karte nur ein kleiner roter Fleck im weiten Grün, so dass es nur mit seiner Natur als Pfund wuchern kann. Der Ausbau der Wander- zu einer Fahrradstation, an der Touristen sich unterschiedliche Bikes für Ausflüge leihen können, sei eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre die Vermietung der Station als kleiner Saal für private Feiern, Vereine und Kleinkunst. „So etwas fehlt in Roetgen.“ Und letztlich könne anstelle des kostspielig neu zu bauenden Info-Punktes die museale Ausstellung zur „Zeitschleife der Befreiung“ in der Wanderstation aufgebaut werden. „Das würde zudem die Folgekosten reduzieren“, sagen die Siebertz.