Kostenpflichtiger Inhalt: Chef der Roetgen-Therme : „Das wird uns um 20 Jahre zurückwerfen“

Stamos Papas (69) alleine in den Thermen. Der Gründer und Gesellschafter fürchtet, dass sich die Gastronomie in der Nordeifel nicht mehr von der Krise erholen wird. Foto: MHA/Marco Rose

Roetgen Der Chef der Roetgen-Therme, Stamos Papas, schlägt Alarm. Staatliche Hilfen reichen nach seiner Ansicht immer noch nicht aus, um die touristische Infrastruktur der Nordeifel zu retten.

Stamos Papas hat als Unternehmer schon so manche Krise erlebt, kleine wie große. Doch die aktuelle Situation mit dem Coronavirus ist mit keiner von ihnen vergleichbar. Der Gründer und Gesellschafter der Roetgen-Therme sitzt an einem sonnigen Morgen im Saunarestaurant, trinkt Espresso und zündet sich eine Zigarette an. „Nicht ganz zeitgemäß“, sagt er entschuldigend mit Blick auf den Qualm, der sich fein kräuselnd im Gegenlicht verflüchtigt.

Doch es ist niemand da, der sich beschweren könnte. Seit dem 15. März ist die Therme geschlossen. Das Wasser in den Pools ist abgelassen. Mitarbeiter, die sich sonst um den laufenden Betrieb kümmern, sind mit Renovierungsarbeiten beschäftigt oder sorgen für Ordnung im Außenbereich. Büsche werden gestutzt, Wege gefegt, manche Wand bekommt einen neuen Anstrich.

„Nach früheren Krisen hatten wir meist eine kurze Flaute zu verkraften“, sagt Papas. Danach seien die Menschen aber umso zahlreicher in die Thermen geströmt, um das Ereignis zu vergessen. „Das wird dieses Mal anders. Den meisten wird schlicht das Geld fehlen, um sich ein paar sorgenfreie Tage zu machen“, prognostiziert er. Viele Jobs seien bedroht, selbst Gutverdiener müssten in den kommenden Wochen und Monaten drastisch sparen, wenn das Kurzarbeitergeld kaum reiche, um teure Autos oder Immobilien abzubezahlen.

Stamos Papas spricht über voraussichtliche Auswirkungen der Corona-Krise. Foto: MHA/Marco Rose

Und dann ist da noch die Frage, was von der bestehenden touristischen Infrastruktur nach diesem „Tsunami des Coronavirus“ überhaupt noch zu retten ist. „Die Hotellerie und die Gastronomie gehen gerade vor unseren Augen unter“, warnt der Unternehmer und Vize-Vorsitzende der Roetgen-Touristik. „Die Umsätze sind seit einer Woche auf null. Mitarbeiter, Vermieter, Lieferanten und Kapitalgeber können vielerorts nicht mehr bezahlt werden. Wir erleben das Sterben einer ganzen Branche – mit katastrophalen Folgen für die Nordeifel“, sagt Stamos Papas.

„Das wird uns um 20 Jahre zurückwerfen, wenn der Staat nicht ganz schnell reagiert. Wir haben Jahrzehnte gebraucht, um diese Infrastruktur aufzubauen. In wenigen Monaten könnte sie nahezu völlig zerstört sein.“

Mit 35 Mitarbeitern, davon 21 in einem festen Beschäftigungsverhältnis, zählt die Roetgen-Therme zu den großen Arbeitgebern der hiesigen Branche. Noch sind die Sorgen an der Bundesstraße nicht existenzieller Natur. Doch das hängt stark von der Länge des sogenannten Lockdowns ab – und von den Hilfen des Staates. 1300 bis 1500 Gäste strömen in guten Zeiten pro Woche in die Sauna und beleben das angegliederte Hotel und Restaurant. Entsprechend hoch ist der laufende Verlust.

Die am Dienstagnachmittag im Landtag beschlossenen Rettungsmaßnahmen sieht Papas grundsätzlich positiv – „sofern die praktische Umsetzung tatsächlich ähnlich unbürokratisch ausfällt wie in Bayern“. Doch das allein reiche nicht, sagt Papas auch im Hinblick auf seine Mitarbeiter. „Unsere Mitarbeiter haben auch mit Kurzarbeitergeld enorme Einbußen zu verkraften. Ein um bis zu 40 Prozent gekürzter Nettolohn wird nicht zum Leben reichen, zumal sich die fehlenden Trinkgelder in der Gastronomie erschwerend bemerkbar machen.“ Gerade in der Gastronomie seien viele Mitarbeiter im Niedriglohnbereich beschäftigt. „Wir verlieren diese Mitarbeiter, wenn man ihnen jetzt nicht wirksam hilft.“

Gefahren des Virus

Papas zündet sich noch eine Zigarette an. Er will die Gefahren des Virus nicht kleinreden, sagt er. „Ich bin 69 Jahre alt und zähle damit zur Risikogruppe. Ich will mein 17-jähriges Kind noch lange durchs Leben begleiten.“ Doch dieses Leben müsse lebenswert bleiben – für alle. Deshalb hat der Altlinke einen Forderungskatalog formuliert, den er Politikern jedweder Couleur von nun an unter die Nase halten will. Punkt eins: 100 Prozent Kostenübernahme aller Bruttogehälter durch den Staat.

Das aktuelle Kurzarbeitergeld reiche nicht, außerdem müsse es direkt von den Arbeitsagenturen gezahlt werden, es könne nicht mehr auf unbestimmte Zeit von den Unternehmen vorgestreckt werden. „Der Appell der Politik an die Unternehmen, das Geld aufzustocken, ist zynisch. Mich hat das sehr geärgert“ Schließlich seien die wenigsten Unternehmen dazu in der Lage. „Außerdem muss die Arbeitsagentur die Gehälter der Auszubildenden sofort übernehmen.“ Bei Schul- und Betriebsschließungen finde keine Ausbildung statt.

Die Forderungen von Stamos Papas sind noch weitreichender: „Die Lohn- und Einkommensteuervorauszahlungen sollten bis zur erneuten Inbetriebnahme ohne Antrag ausgesetzt werden“, sagt er. Problematisch sei schließlich für die Branche auch die Vergabe von Krediten. „Die KFW-Kredite werden von den Hausbanken nicht weitergeleitet, weil den Banken das Risiko zu hoch ist.“ Die Haftung der KFW müsse von 80 auf 100 Prozent erweitert werden, fordert der Unternehmer.

Hinzu kämen unüberbrückbare bürokratische Hürden. „Viele Unternehmen brauchen das Geld sofort und nicht in einigen Monaten.“ Deshalb sei es auch unsinnig, von Gastronomen Prognosen für die Geschäftsentwicklung und Bilanzen der vergangenen Jahre zu verlangen. „Solche Prognosen kann nicht einmal der Pastor für seine Kirche abgeben.“