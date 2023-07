Amtsgericht : „Denkbar dämlich“: Angeklagter (35) aus Roetgen verurteilt

Ein Roetgener muss sich vor dem Aachener Amtsgericht verantworten: Verstoß gegen das Waffengesetz und Betrug werden dem 35-Jährigen vorgeworfen. Foto: Jürgen Lange

Aachen/Roetgen Es geht um einen Verstoß gegen das Waffengesetz und Betrug in Form von Leistungserschleichung. Der Beschuldigte aus Roetgen kommt beim Amtsgericht mit einer milden Strafe davon. Das hat Gründe.

Es ist in Roetgen auf der Bundesstraße 258 „außerhalb befriedeten Besitztums“ gegen 0.30 Uhr am 29. März vergangenen Jahres, als Polizeibeamte einen 35 Jahre alten Mann mit Rucksack kontrollieren. Darin finden sie griffbereit zwei CO 2 -Pistolen, eine Federdruckluftpistole, sechs Magazine, Diabolo-Geschosse und zwei CO 2- Kapseln – „ohne dass der Angeklagte dafür im Besitz einer erforderlichen Erlaubnis war“, sagt Lisa Huter beim Verlesen der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft.

Im Saal A2.027 beim Aachener Amtsgericht (Az.: 444 Ds 376/22) geht es konkret um eine SIG Sauer P266, eine Umarex Makarov sowie eine Federdruckpistole UX DX17, allesamt mit Kaliber 4,5 Millimeter. Das sind zwar Schusswaffen, die für Paintball genutzt werden beziehungsweise als Luftpistole bekannt sind. Es handelt sich aber auch um Waffen, die man nur unter klar definierten Voraussetzungen besitzen, führen oder gar benutzen darf. Allerdings ist es strafrechtlich relevant, wenn man sie nachts auf offener Straße in einem Rucksack spazieren trägt. „Es sind Vergehen nach dem Waffengesetz“, sagt dazu die Staatsanwaltschaft.

Sieht durchaus gefährlich aus: Eine SIG-Sauer P226, aber nur mit Kaliber 4,5 Millimeter für Kleingeschosse. Foto: Archiv

Der Roetgener muss sich zudem wegen eines zweiten Tatvorwurfs verantworten: Betrug durch Vorspiegelung falscher Tatsachen. Vom 1. Oktober 2021 bis 31. Januar 2022 bezog er monatlich 935,90 Euro SGB-II-Leistungen, weil er dem Jobcenter die Aufnahme einer Arbeit verschwiegen habe. „Es kam ihm dabei auf den erstrebten Geldvorteil an“, sagt Huter.

Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Mehr, als man auf den ersten Blick glauben mag.

In der Beweisaufnahme untersucht Amtsrichterin Julia Rödder die Vorhalte zunächst nacheinander. Verteidiger Elmar Kirst und sein Mandant geben bereitwillig Auskunft: „Der Hintergrund ist denkbar dämlich“, sagt der Rechtsanwalt. Demnach hatte die Polizei bei einer Durchsuchung die Waffen zur Untersuchung beschlagnahmt. Nun konnte der Angeklagte sie auf dem Präsidium wieder abholen. Für den Transport lieh dieser sich bei einem Freund im Ort einen erforderlichen Waffenkoffer.

Sein Vermieter fährt den 35-Jährigen zur Polizei und wieder zurück. Während der Vermieter das Luftgewehr des Beschuldigten im eigenen Koffer mit nach Hause nimmt, setzt er den Delinquenten mit den Pistolen im zweiten Koffer bei dem Freund ab. Vier Tage später will der Angeklagte dort seine Pistolen abholen. Man plaudert bis tief in die Nacht. Als der Angeklagte heim will, stellt sich heraus, dass der Freund den Koffer aber selbst benötige. Naiv, aber wissend, dass er es nicht darf, packt der Beschuldigte für den 500 Meter langen Heimweg zu Fuß die Waffen einfach in seinen Rucksack – und wird prompt erwischt.

Diesmal zieht die Polizei die Waffen ein, und der Angeklagte verzichtet im Amtsgericht auf eine Rückgabe. Aber das Verfahren bietet tiefe Einblicke in die Komplexität des Waffenrechts. Anwalt Kirst hat sich intensiv in die verschachtelten Querverweise eingearbeitet und kommt zu der Einschätzung: „Weder die Magazine, noch die Diabolo und CO₂-Kapseln sind als strafbewehrte Munition, bestenfalls als Zubehör zu werten.“ Nun dreht sich die Beweisaufnahme um die Einordnung von Hülsen, Treibladungen und Geschossen – bis zur verfahrensrechtlichen Lösung, die strafrechtliche Verfolgung auf das Führen von Waffen in der Öffentlichkeit zu beschränken, weil ein für die vermeintliche Munition zu erwartendes Urteil geringer ausfallen würde als das für die Waffen.

„Nachrichten nie angekommen“

Nicht minder „dämlich“ kommt der zweite Anklagepunkt zustande, „aber ich glaube ihm das“, betont Verteidiger Kirst. Der 35-Jährige hatte seinerzeit eine Anstellung in einer Buchhandlung gefunden, und habe erst einige Tage nach Arbeitsbeginn mit einem einfachen Brief seinen Stellenantritt dem Jobcenter mitgeteilt. Nur sei der Brief dort nie angekommen, und sein Mandant könne nicht belegen, dass er ihn abgeschickt habe.

Auf Nachfragen der Richterin und der Staatsanwaltschaft, ob er nicht auf die weiter eingehenden Zahlungen reagiert habe, gibt der Roetgener an, „irgendwann später“ per Kontaktformular auf der Homepage des Jobcenters unter Angabe seiner Fallnummer nachgefragt zu haben. Aber auch dieser Kontaktversuch sei nicht erfolgreich verlaufen.

Diabolo mit dem Kaliber 4,5 Millimeter: Das sind Geschosse für Luftgewehre und -pistolen. Foto: Archiv

Selbst wenn die beiden Versuche, das Jobcenter zu informieren, erfolgreich gewesen wären, wären sie aus strafrechtlicher Sicht zu spät gekommen. „Man muss die Aufnahme einer Arbeit vor ihrem Beginn mitteilen“, sagt Richterin Röder, „darauf weist auch das Jobcenter immer hin.“ Und auf Nachfrage der Staatsanwaltschaft gesteht der Beschuldigte ein, keine Anstalten zur Rückerstattung der zu Unrecht erhaltenen Sozialleistungen angestellt zu haben.

Betreutes Wohnen

Immerhin ist der 35-Jährige kein Unbekannter bei der Justiz. Mit Verurteilungen beginnt die kleine Karriere 2017 mit Geldstrafen – im Amtsgericht Monschau wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, zwei Monate später im Amtsgericht Aachen ebenso, und sechs Monate später wiederum in Monschau. Im Oktober 2020 folgt die erste zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe: neun Monate wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz, mehrfacher Urkundenfälschung, Betäubungsmitteln.

Im Mai 2021 ist wieder das Amtsgericht Monschau am Zuge, da geht es erneut um Fahren ohne Führerschein mit Sachbeschädigung und auch schon um einen Verstoß gegen das Waffengesetz. Unter Einbeziehung der vorherigen Urteile liegt das Strafmaß nun bei einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung, die noch bis Ende Mai 2024 gilt.

Die Bewährungshelferin gibt in der Verhandlung eine mittlerweile positive Sozialprognose. „Es ist etwas schwierig gelaufen in meinem Leben“, sagt der Angeklagte selbst. Spätestens die Scheidung von seiner Frau habe ihn sehr mitgenommen, finanziell lief es nicht rund. Administrativ habe er das Leben nicht geregelt bekommen. Zeitweise habe er sogar Drogen genommen. Davon sei er heute ab, und er versuche, sein Leben in den Griff zu bekommen. „Ich brauch’ dazu manchmal einen Arschtritt“, sagt der Mann, der heute mit einer Festanstellung als Servicekraft in einem Restaurant 1400 Euro netto verdient.

Für die erforderliche Konstanz sorgen mittlerweile die Bewährungshelferin und eine ambulante Betreuung für die organisatorischen Belange im Leben des Angeklagten, der inzwischen clean sei. Nach kleineren Anlaufschwierigkeiten stehe man im regelmäßigen Kontakt, der Beschuldigte sei dabei, seine finanziellen und organisatorischen Versäumnisse aufzuarbeiten. Die Bewährungshelferin sieht ihren Mandanten auf einem guten Weg, und wird ihn auf diesem auch weiter begleiten, wie es im späteren Urteil von Julia Rödder heißt.

Unter Anerkennung der positiven Sozialprognose sieht die Staatsanwaltschaft in der Beweisaufnahme ihre Anklage „durch die Teilgeständnisse“ dennoch vollauf bestätigt. Lisa Huter fordert in ihrem Plädoyer insgesamt eine Freiheitsstrafe von zwölf Monaten auf Bewährung. Verteidiger Elmar Kirst beschreibt seinen Mandanten, der „nur harmlosere Waffen“ geführt habe, als geständig und bittet, unter der Forderung der Anklage zu bleiben und in jedem Fall die Strafe zur Bewährung auszusetzen, um eine weitere positive Entwicklung des 35-Jährigen zu ermöglichen.

„Nie mehr straffällig werden“: Das legt die Richterin dem Roetgener in der Begründung ihres Urteils gleich mehrfach deutlich ans Herz. Das Amtsgericht spricht den Angeklagten schuldig wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Betruges. Die Freiheitsstrafe summiert sich auf insgesamt sieben Monate, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden.

„Ich persönlich kann zwar nicht die Wege nachvollziehen, die Sie da gemacht haben“, sagt Julia Rödder, aber die Richterin hält die Ausführungen für glaubwürdig und den Angeklagten für voll geständig. Erheblich ins Gewicht fallen bei dem Urteil die optimistische Prognose der Bewährungshelferin und die Ansätze des Mandanten, sein Leben endlich in den Griff zu bekommen.