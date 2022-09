Den Sternrouten folgen : Das Wanderdorf Roetgen präsentiert sich beim Wandertag

Das Wildschweingehege liegt an einer der beiden geführten Etappen, die beim Roetgener Wandertag am 24. September angeboten werden. Foto: Juergen Lange

Roetgen Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust, sondern auch die vieler Roetgener. Drei Vereine rufen auf zu einem familienfreundlichen Wandertag am 24. September.

Wandertage hat es vor Corona schon einige gegeben in Roetgen , sagt Uwe Breda. Nach der Pandemiepause soll es einen besonderen Neuanfang geben, so der Geschäftsführer der Roetgen-Touristik. Ebenfalls schnüren der Eifelverein Roetgen und der Verein „Sternrouten, Wandern und Bus“ am Samstag, 24. September, die Wanderschuhe.

Wie einfach das ist, wollen die drei Vereine im Schulterschluss am Wander-Samstag präsentieren. Das Prinzip ist simpel. Vom Ausgangspunkt in Roetgen – in diesem Fall die Wanderstation am Pferdeweiher am nördlichen Ortseingang – wird mit dem Bus der Ausgangspunkt der Wanderung angesteuert. Von dort geht es per pedes zurück zum Ausgangspunkt, wo eine Gastronomie zur Stärkung nach mehr oder weniger Strapazen stets greifbar nahe ist.