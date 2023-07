Ortseingang Roetgen : Das „Tor zur Eifel“ verspricht luxuriöse Genüsse

Rund 400 Quadratmeter Außengastronomie bietet Elvedin Saciri im „Tor zur Eifel“ an der B258 im Roetgener Ortseingang. Foto: Jürgen Lange

Roetgen Die Zeiten, in denen im Grenzmarkt an der B258 günstig Tabak und Kaffee eingekauft wurden, sind längst vorbei. Nun lockt Petergensfeld mit neuer Gastronomie.

Die Bundesstraße 258 im Roetgener Ortseingang ist eigentlich nur eine kleine deutsche Enklave mitten in Belgien. Östlich liegt der frühere Bahnhof, wo Waltraud und Norbert Siebertz mit ihrer „Kaffeefee“ Stammgäste und die vielen Passanten auf der Ravel-Route oder dem Eifelsteig mit Getränken und kleinen Speisen versorgen.

Im Häuserblock auf der anderen Seite des großzügigen Parkplatzgeländes prägte vor allem Leerstand, zerfallende Bausubstanz und Lokale, die sich nicht lange hielten, die Zeiten nach dem Ende des populären Grenzverkehrs, in denen viele Deutsche aus der Grenzregion vor allem für preiswerten Kaffee und Tabakwaren die Enklave ansteuerten.

Nun eröffnet ein neues kulinarisches Angebot am „Tor zur Eifel“ – und genau unter diesem Namen. Das ist nicht nach jedermanns Geschmack im Rathaus an der Hauptstraße, wo man Roetgen unter diesem Slogan eigentlich touristisch platzieren und vermarkten möchte. Aber just der Namenszusatz „Tor zur Eifel“ unter dem fetten Schriftzug Roetgen auf der Ortseingangstafel hat sich zur Initialzündung für die Namensgebung entwickelt. „Als ich das gelesen habe, war für uns klar, wie unser Restaurant heißen wird“, sagt Elvedin Saciri. Gemeinsam mit seinem Bruder Almir hat er über viele Monate hinweg geschuftet, um diesen markanten Ort aus seinem Dornröschenschlaf wach zu küssen.