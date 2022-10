Modulhäuser : CDU schert aus dem Konsens zu Flüchtlingen aus

Zu schön und zu teuer für Flüchtlinge? Die Roetgener CDU-Fraktion schert aus dem bisherigen Konsens im Rat zur Realisierung von langlebigen Modulhäusern aus. Foto: Gemeinde Roetgen / Severich & Partner

Interaktiv Roetgen Es gibt eine breite Mehrheit für eine neuerliche Ausschreibung des Baus von Modulhäusern für Flüchtlinge in Roetgen. Nur die CDU stimmt dagegen. Ihr ist das Projekt zu teuer.

Dabei haben die Christdemokraten von Anfang an und bis dato die kleine Siedlung an der Ecke von Wiedevenn und Rosentalstraße unterstützt. Bis zur Sondersitzung des Rates sind alle Beschlüsse dazu einmütig erfolgt – von der Anmietung des Grundstückes für drei Jahre mit Verlängerungsoption bis zur Entscheidung zugunsten von langlebigen und transportablen Modulhäusern in mittlerer bis gehobener Ausführung mit dem energetischen Standard von KfW-55-Gebäuden inklusive Photovoltaikanlage und Wärmepumpe.

In der nunmehr verfolgten Version von sechs Gebäuden für bis zu 60 Personen kalkuliert die Verwaltung die reinen Gebäudekosten anhand eines bepreisten Leistungsverzeichnisses mit rund 3,5 Millionen Euro. Mit einer weiteren Million wird gerechnet für die Herrichtung des Grundstückes mit Versorgungsleitungen, Möblierung sowie Planungskosten.

Aber die Ausschreibung – wie gewohnt über die Zentrale Vergabestelle der Stadt Aachen – endet mit einer Überraschung. Bei der Submission liegen alle eingegangenen Angebote erheblich über den erwarteten Preisen. Aufgerufen wurden Beträge von deutlich über fünf Millionen Euro.

In Rücksprache mit der Gemeinde macht die Vergabestelle mit Datum vom 21. Oktober von der Möglichkeit Gebrauch, die Ausschreibung aufzuheben, weil sie als nicht wirtschaftlich gewertet wird. Das gilt als gegeben, wenn die Angebote den Referenzpreis um mehr als 20 Prozent übersteigen.

Vier Wochen verloren

Die Aufhebung verzögert laut Verwaltung die Umsetzung um rund vier Wochen. Ziel ist eine neuerliche, nun aber beschränkte Ausschreibung, bei der Unternehmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert werden. Das ist zulässig, solange der Wert des Auftrages unterhalb des Schwellenwertes (bei Bauaufträgen 5,382 Millionen Euro) liegt, ab dem eine europaweite Ausschreibung erforderlich wird.

„Platz 6 von hinten“: Roetgen liegt bei der Erfüllung der Aufnahmequote hinter fast allen anderen Kommunen im ganzen Land zurück, sagt Corinna Schreiber. Noch, denn die Bezirksregierung strebt eine gerechte Verteilung unter allen Städten und Gemeinden an. Foto: Jürgen Lange

Eine Markterkundung durch das beauftragte Büro Severich & Partner Bauprojekte habe ergeben, dass die Roetgener Kostenkalkulation realistisch sei, antwortet Michael Schlamann vom Hochbauamt auf Anfrage von Michael Seidel (CDU). Und auf eine weitere Nachfrage erklärt Rainer Glenk (Severich & Partner), dass die Rückmeldungen das Leistungsverzeichnis als gut anbietbar gekennzeichnet hätten, aber „der unruhige Markt und der Zeitdruck bei der Realisierung wirkt sich stark auf die Preise aus“. Letzterer lasse sich durch einen sukzessiven Aufbau der Modulhäuser minimieren, so Schlamann.

„Aus der Bevölkerung“

Angesichts dieser Entwicklung und anhand der „Rückmeldungen aus der Bevölkerung“ möchten die Christdemokraten nun aber beim Leistungsverzeichnis abspecken und abrücken vom gehobenen Standard der Gebäude. „Wenn bei einem privaten Bauvorhaben die Kosten höher liegen, fragt man sich auch, wo man sparen kann“, plädiert Michael Seidel (CDU) für eine geringere Qualität der Ausführung. „Wenn ich als Privatmann 3500 Euro/m2 zahlen soll, würde ich tot umfallen.“ Dafür würde man nicht mal ein Massivhaus bauen, so Seidel weiter: „Der Preis ist für privat und politisch zu hoch.“

Fachlichen Widerspruch erntet er von Rainer Glenk. Die Qualität der Gebäude sei gesetzt, um die von der Gemeinde einstimmig erwarteten Attribute von Langlebigkeit, Energieeffizienz und Mobilität erfüllen zu können. Diskutiert werden könne, ob die Fenster bodenhoch sein sollen oder die normalen Fliesen billiger sein können. Das wirke sich bei den Gesamtkosten aber allenfalls marginal aus.

Bislang bestand Einigkeit im Rathaus, eine Unterbringung von Flüchtlingen in Turnhallen oder Containern zu vermeiden. Als einzige Alternative dazu wird in Roetgen der Bau von Modulhäusern verfolgt. Foto: Jürgen Lange/Juergen Lange

Gerade über das Argument der Qualität der Gebäude habe im Vorfeld Einigkeit bestanden, mahnt Norbert Feder (SPD). Sie senken zu wollen, sei kurzfristig gedacht. Denn die Mobilität der Gebäude müsse gewahrt bleiben, gibt Jorma Klauss (SPD) zu bedenken: Sie werden auf einem Grundstück errichtet, das lediglich angemietet sei, wirft der Bürgermeister ein. Zudem bestehe angesichts wachsender Flüchtlingszahlen und mangelnder Schlafplätze Zeitdruck, die Modulhäuser zeitgerecht im April für die Unterbringung nutzen zu können.

„Gespensterdebatte“

Als „Gespensterdebatte“ kennzeichnet Klaus Onasch (SPD) das Vorgehen der CDU. Der Zeitplan sei abgestimmt mit den Stellen, die Flüchtlinge zuweisen, und müsse eingehalten werden, um die Menschen unterbringen zu können. Die Qualität der Gebäude sei erforderlich für die Anforderungen, für die späteren Bewohner wie für Umfeld und Nachbarschaft am Entree zum Ortskern. „Wir alle haben uns vorgenommen, keine Zelte oder Container aufzubauen und keine Turnhalle zu belegen“, sagt Onasch: „Wir klagen auf einem wirklich extrem hohen Niveau“, zieht der Sozialdemokrat eindrucksvoll den Vergleich zum Leid der Menschen in der Ukraine. „Das ist unverschämt denen gegenüber“, so Onasch.

„Wir wollen, dass das so kommt“, formuliert der Vorsitzende das Festhalten der SPD/FDP-Fraktion an Projekt und Zeitrahmen. Zudem bestehe ein Riesenunterschied zwischen einer öffentlichen und einer privaten Finanzierung einer Investition, so Onasch, der zudem die Argumentation der UWG stützt: „Wir müssen den Mietvertrag mit der Kirchengemeinde langfristig ausweiten“, appelliert Silvia Bourceau, „denn wir stehen mit dem Rücken zur Wand und haben gar keine anderen Alternativen.“

„Problem ist einfach größer“

„Bei der Erfüllung der Aufnahmequote liegt Roetgen unter allen 396 Kommunen im Land auf dem sechsten Platz von hinten“, berichtet Fachbereichsleiterin Corinna Schreiber und macht deutlich, dass Roetgen noch eine Reihe von Menschen zu beherbergen haben wird.

Nur auf den ersten Blick kann die UWG die neue CDU-Linie verstehen. „Für das Geld könnte ich dort locker sechs Town-und-Country-Häuser hinstellen“, so Bourceau, „nur gehört uns das Grundstück nicht“, damit entfällt die Option von Massivbauten, und ein anderes Baugrundstück sei auch nicht in Sicht. Mehr als deutlich habe die Verwaltung die ernste Lage bei der Unterbringung klargemacht, nicht minder deutlich seien die Bilder aus der Ukraine.

„Das Problem ist einfach größer als 3,5 Millionen“, sagt Bourceau weiter. „So sehr ich mir eine Task Force Hochwasserschutz gewünscht hätte, so wünsche ich mir nun eine zur Flüchtlingsunterbringung von der Städteregion.“ Die UWG hält koordiniertes Handeln über die Grenze der Gemeinde hinaus für dringend geboten.

„Weitere Lösungen erforderlich“

„Wir haben einfach gar keine Alternative“, fasst Gudrun Meßing zusammen. „Wir wollen vernünftige Gebäude haben, wir wollen die Menschen vernünftig unterbringen“, so die Fraktionsvorsitzende der Grünen, die als Bauingenieurin durchaus einige technische und finanzielle Details für hinterfragbar hält. „Wir haben diskutiert, was man den Bürgern zumuten kann, und was man für Flüchtlinge tun kann“, sagt Meßing. Die Grünen bleiben ihrer Linie und damit den Modulhäusern treu. „Ich sehe aber das Problem, dass das Projekt nur für 60 Leute ist“, betont Meßing. Das werde nicht ausreichen und Roetgen wird weitere Lösungen brauchen.