Kostenpflichtiger Inhalt: Pläne zur Erweiterung : Bürgerbeteiligung für Roetgener Gewerbegebiet

Vom 13. April bis 15. Mai können die bisher vorliegenden, vorläufigen Unterlagen für die Planung der Erweiterung des Roetgener Gewerbegebietes im Rathaus nach telefonischer Voranmeldung eingesehen werden. Foto: Jürgen Lange

Roetgen Kaum hat in der vergangenen Woche der Gemeinderat einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplans „Am Vennstein“ zur Erweiterung des Gewerbegebietes in Roetgen gefasst, hat Bürgermeister Jorma Klauss den Beschluss am Montag öffentlich bekanntgemacht.