Mehrkosten : 110.000-Euro-Brücke in Roetgen führt auf eine Wiese

Roetgen Wunderschön ist die neue Brücke über den Schleebach anzusehen. Der Weg über sie endet jedoch an einem privaten Grundstück.

Die wichtigste Entschuldigung ist, dass die Entscheidung vor mehr als zwei Legislaturperioden unter dem Eindruck der Haushaltssicherung gefallen ist. Die Gemeinde Roetgen macht ein kleines Wiesengrundstück am Schleebach zu Geld. Es geht um einen vergleichsweise bescheidenen Betrag für das von Bäumen gesäumt feuchte Grün. Rückblickend auf den Stichtag 1. Januar 2015 gibt heute der Gutachterausschuss des Landes den Bodenrichtwert mit 1 Euro/m 2 an.

Zu all den Schäden, die das Hochwasser im Juli 2021 im Tal der Vicht angerichtet hat, zählen in Roetgen auch fünf Wanderbrücken. Sie sollen jetzt wieder errichtet werden.

Nun kommt es, wie es nun einmal kommen muss. Der Zahn der Zeit hat so intensiv an der alten Holzbrücke genagt, dass sie einsturzgefährdet ist. Eine neue Brücke muss her. Und neu bedeutet dann auch, dass sie aktuellen Anforderungen standhalten muss. Das fängt an beim Hochwasserschutz und macht nicht halt vor Dimensionen und Stabilität.