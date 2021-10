Maroder Marktplatz : Bauhof schnell mit Sand und Zement zur Stelle

Marodes Pflaster auf dem Marktplatz in Roetgen. Foto: Jürgen Lange

Roetgen Am Morgen nach der Sitzung des Bauausschusses ist der Marktplatz in Roetgen abgesperrt. Mitarbeiter des Bauhofes schlämmen den Pflasterbelag in den desolaten Bereichen mit einem Sand-Zement-Gemisch neu ein.