Vichtbachtal : Bald kann man wieder über fünf Brücken gehen

Unterhalb des Rotter Ortseingangs haben zumindest die Widerlager der Brücke Nojen Inkelsberg das Hochwasser überlebt. Auf ihnen wird nun eine neue Brücke aufgebaut. Die Arbeiten sind vergeben. Foto: Jürgen Lange

Roetgen Zu all den Schäden, die das Hochwasser im Juli 2021 im Tal der Vicht angerichtet hat, zählen in Roetgen auch fünf Wanderbrücken. Sie sollen jetzt wieder errichtet werden.

„Wann ist es so weit?“: Mit dieser und ähnlichen Fragen wird Michael Schlamann immer wieder konfrontiert, wenn er als Vertreter des Hochbauamtes in einem Roetgener Ausschuss präsent ist. Irgendwer erkundigt sich immer nach den zerstörten Brücken. Noch personifiziert Schlamann das komplette Amt. Angesichts der wachsenden Aufgabenfülle – Grundschulerweiterung, Feuerwache, Modulhäuser sind wenige Stichworte auf einer langen Liste, die zwischendurch mal eben um einen Umbau einer Bank in eine Flüchtlingsunterkunft und der Installation einer PV-Anlage auf und in der Schule wuchs – hat die Gemeinde eine zweite Stelle ausgeschrieben.

Man kann schnell erkennen, dass die Wiederherstellung von Brücken in Wanderwegen in der Gemengelage nach der Hochwasserkatastrophe nicht die höchste Priorität bei der Gemeindeverwaltung genießt. Aber recht schnell sorgen Bauhof und Eifelverein dafür, dass Umleitungen für die betroffenen Wanderstrecken, darunter auch der Premiumweg Eifelsteig, geschaffen und ausgeschildert werden.

Im Fall von zwei Brücken unterhalb der Dreilägerbachtalsperre führen die Umwege ein paar Meter über die Landesstraße L238, die in dieser kurvigen Senke ohne Gehweg auskommen muss. Deshalb wurde das zulässige Tempo auf 50 km/h gedrosselt, was allerdings nicht alle Fahrzeugführer interessiert.

Bei aller Aufgabenfülle bemüht sich das Hochbauamt dennoch, die Wiederherstellung der fünf betroffenen Brücken voranzutreiben – stößt aber, ähnlich wie es der Wasserverband erklärt hat, auf begrenzte Ressourcen. Ingenieurbüros und Bauwirtschaft sind über die Region hinaus ausgebucht. Eine hohe Auslastung wird getoppt durch die Vielzahl von Aufträgen aufgrund der Flutkatastrophe.

Bereits im Dezember 2021 wurden die Bankette der L238 saniert. Die Brücke über den Grölisbach vor der Trinkwasseraufbereitung kann erst jetzt neu gebaut werden. Die Arbeiten sind ausgeschrieben. Foto: Jürgen Lange

Die Analyse der entstandenen Schäden offenbart zwei unterschiedliche Handlungsfelder: Drei Brücken müssen komplett erneuert werden, an zwei Brücken hat das Hochwasser die Widerlager verschont. Letzteres gilt für die Wanderbrücken Nojen Inkelsberg am Rotter Ortseingang sowie am Zeltplatz in Rotterdell. Hier muss nur der Überbau aus Holz erneuert und die Wegeführung angepasst werden, wobei „nur“ kein Synonym für ein einfaches Projekt ist.

Zuerst ist angedacht, den Holzbau durch den gemeindeeigenen Bauhof ausführen zu lassen. Doch dessen Kapazitäten waren und sind ebenfalls ausgereizt – mit den ureigenen Aufgaben. In der Konsequenz schreibt Schlamann die Leistungen aus. Aber bei der Submission stellt sich heraus, dass die Ausschreibung keine auskömmlichen Angebote geliefert hat. In der Folge macht sich das Hochbauamt selbst auf die Suche nach Unternehmen, die innerhalb üblicher Preise leistungsbereit und -fähig sind.

Die erste Welle des Hochwassers hat die Brücke über den Schleebach in der Verlängerung der Rotter Gracht noch überlebt, dann zerstörten die Fluten das Bauwerk samt Widerlager. Foto: Jürgen Lange

„Mittlerweile sind die Aufträge für diese beiden Brücken vergeben“, berichtet Michael Schlamann. „Die Vorbereitungen laufen“. Dazu zählt beispielsweise, den passenden Baum, genauer gesagt eine Lärche, zu finden, aus der die Tragbalken gezimmert werden können. Sie müssen um die elf Meter lang sein, um das Bett der Vicht überspannen zu können, und zugleich 36 mal 16 Zentimeter mächtig sein, um die Last tragen zu können. Für diesen Herbst ist mit einer Montage zu rechnen, wenn alles optimal verläuft.

Zügig wird zumindest angestrebt, auch die drei weiteren Brücken wiederherzustellen. Derzeit läuft die Ausschreibung; die Submission ist angesetzt für den 21. August. Danach erst wird sich zeigen, welche zeitlichen Vorstellungen realisiert werden können. Denn das Leistungsvolumen ist ausgesprochen umfangreich.

Das Büro Doser, Kempen, Krause mit Sitz in Aachen und Euskirchen hat im Auftrag der Gemeinde die drei Brücken konstruiert. Als komplette Neubauten hat die Untere Wasserbehörde bei der Städteregion die Berechnungen bewerten und bestätigen müssen. Sie müssen bei einem extremen Ereignis ausreichend Platz für Hochwasser nebst Treibgut bieten.

Bei der reinen Wanderbrücke „Schwaaze Woch“, zwischen Trinkwasseraufbereitung und Rotterdell gelegen, wird laut der Berechnungen ein Freibord von 56 Zentimeter zwischen Hochwasserhöhe und Unterzug gewährt. Dies hat zur Folge, dass beidseitig kurze Stahltreppen auf die Brücke führen werden. Die Brückenbauteile selbst sollen aus wetterfestem Stahl gefertigt werden. Der Holzbelag für den 2,50 Meter breiten Weg soll aus Lärche oder Douglasie sein. Das 1,10 Meter hohe Geländer mit Holzlauf wird mit Lochblech oder Stahlgitter ausgefüllt. Eine Montage ist erst nach Vorlage und Abnahme eines vorab erstellten Musters gestattet.

Die insgesamt bis zu 2,75 Meter hohen Widerlager werden zu einem großen Teil im Boden liegen und sollen aus Fertigelementen und Ortbeton erstellt werden. Zudem sind das benachbarte Bachufer mit Wasserbausteinen zu sichern und die Wegeführung anzupassen. Während der Arbeiten ist die Wasserführung der Vicht zu verändern und vorher sind entsprechende Nachweise etwa zur Standsicherheit zu belegen.

Im Wesentlichen vergleichbar sind diese Vorgaben mit den Leistungen, die an den beiden anderen Brücken unterhalb der Dreilägerbachtalsperre zu erbringen sind. Aber im Vergleich zur „Schwaaze Woch“ weisen sie einen gravierenden Unterschied aus: Die gleich breite Brücke über den Schleebach in Verlängerung der Rotter Gasse und die benachbarte Brücke über den Grölisbach sind auch für den Fahrradverkehr ausgelegt und kommen daher ohne Treppe aus. Ihr Freibord ist mit 50 Zentimeter beim extremen Hochwasser berechnet.

Die Widerlager werden in individuellen Dimensionen ebenfalls aus Fertigteilen und Ortbeton erstellt. Das Brückenbauwerk besteht aus einer Stahlkonstruktion. Der Brückenbelag wird in Stahlbeton ausgeführt. Auch an diesen beiden Bauwerken muss die Wegeführung angepasst und das benachbarte Bachufer neu gesichert werden.