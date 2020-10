Gasleitung beschädigt : B258 in Roetgen wieder für den Verkehr freigegeben

Autofahrer müssen derzeit auf der B258 in Roetgen eine Umleitung fahren (Symbolbild). Foto: dpa/Arno Burgi

Roetgen Auf der Bundesstraße 258 in Roetgen wurde bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Die Straße war am Mittwochnachmittag zwischen 15 und 17 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zwischen der Wintergrünstraße und der Jennepeterstraße in Roetgen war die Straße gesperrt worden. Bei Tiefbauarbeiten hatten Bauarbeiter eine Gasleitung beschädigt, weshalb die Straße aus Sicherheitsgründen abgesperrt werden musste.

Gegen 17 Uhr gab die Polizei nach zweistündiger Sperrung die Fahrbahn wieder frei. Zuvor war der Gashahn abgedreht worden. Zu Verletzten oder Haus-Evakuierungen kam es nach Angaben einer Sprecherin nicht.

(red)