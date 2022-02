Unterbringung am Kuhberg : Appartments sollen Standard werden im Haus Schlebach

Das Heim des Eifelvereins am Kuhberg, in dem zuletzt Flüchtlinge untergebracht waren, soll eine Kindertagesstätte werden. Der DRK-Kreisverband prüft jedenfalls ganz aktuell ein derartiges Engagement. Foto: Jürgen Lange

Roetgen Auch wenn die Idee eines Waldkindergartens gescheitert ist, so hat das DRK dennoch klare Vorstellungen, was aus Haus Schlebach am Kuhberg wird.