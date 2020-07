Supermarkt in Roetgen : Anonymer Anrufer droht mit Bombenexplosion

Die Polizei hat den Markt geräumt und den Bereich weiträumig abgesperrt. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Roetgen Ein anonymer Anrufer hat am Freitagnachmittag damit gedroht, in einem Supermarkt in Roetgen eine Bombe explodieren zu lassen. Die Polizei hat den Markt geräumt und den Bereich weiträumig abgesperrt.

Die Polizei wurde gegen 14.20 Uhr informiert, dass ein anonymer Anrufer mit der Explosion einer Bombe in dem Supermarkt an der Rosentalstraße gedroht hat. Derzeit ist die Polizei noch im Einsatz, um zu prüfen, ob es eine reale Bedrohung gibt. Dazu wurde ein Sprengstoffspürhund angefordert.

