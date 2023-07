Neubaugebiet : Am Montag beginnen Arbeiten zum Ringschluss in Rott

Am Montag beginnen Arbeiten zum Ringschluss in Rott

Rott MIt einem halben Dutzend neuen Baugrundstücken soll der Rand des Dorfes Rott abgerundet werden. Jetzt beginnt die Erschließung zwischen Hahnbruch und Brunnenweg.

Am heutigen Montag soll’s losgehen. In Rott wird der Ringschluss vollendet zwischen Brunnenweg und Hahnbruch. Mit der Erschließung wird die Grundlage gelegt für sieben weitere Häuser mit bis zu zwei Wohneinheiten auf einer Grundfläche von rund 250 Quadratmetern.

Mit der Ausweitung der Bebauung am Ende der beiden von Wohnhäusern aus jüngerer Zeit soll „der Siedlungsrand zur offenen Landschaft abgeschlossen und klar definiert werden“, das sagt zumindest der im Januar 2020 verabschiedete Bebauungsplan Nr. 33. Die nun anlaufenden Arbeiten dienen nicht zum Endausbau der beiden weitgehend noch als Baustraße bestehenden Wege, sondern es wird lediglich die erforderliche Infrastruktur für diesen „Zipfel“ des Dorfes geschaffen: Kanal und Versorgungsleitungen werden gelegt. Die Bauzeit wird von der Gemeinde Roetgen mit zwölf Wochen angegeben.

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Für das Abwasser wird unter anderem ein Stauraumkanal mit Druckstation gebaut. Vom Tiefpunkt des Hahnbruchs soll Schmutzwasser mit einer 15 Zentimeter messenden Druckleitung in den oberhalb in der Straße liegenden Kanal gepumpt werden. Das Niederschlagswasser wird über die Wiesen einem Graben zugeleitet, der in den Vichtbach entwässert. Laut mit dem Wasserverband abgestimmter Planung soll eine maximale natürliche Abflussmenge von 17 Liter pro Sekunde nicht überschritten werden. Kalkuliert wurde mit 300 Quadratmeter versiegelte Fläche pro Gebäude. Die dürfen übrigens im Geschoss des Satteldaches nicht mit Balkon, Gaube, und Loggia ausgestattet sowie deren Fassade nicht mit flächigen Kunststoffen oder Metall sowie Naturstein- und Holzimitaten verkleidet werden. Fassadenelemente zur Nutzung von Sonnenenergie werden allerdings zugelassen.