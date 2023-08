Denkmal in Gefahr : Altes Jägerhaus in Mulartshütte wird zum Fall für die Justiz

Gedankenroute Kath. St. Brigida in Mulartshütte Wegekreutz Steuobstwiese Biologische Station Städteregion Derichsberg Stolberg Altes Jägerhaus Mulartshütte Denkmal Foto: Jürgen Lange

Mulartshütte Die Eigentümer wehren sich vor dem Verwaltungsgericht gegen eine Verfügung der Gemeinde Roetgen, Maßnahmen zum Erhalt des flutgeschädigten Gebäudes aus dem 18. Jahrhundert zu treffen.

Im Grunde geht es um die Frage, ob ein Eigentümer sein Denkmal dem Zahn der Zeit überlassen darf, oder ob er es aktiv vor dem Verfall bewahren muss und ob das, was er unternimmt, ausreichend ist. Im Falle des alten Jägerhauses in Mulartshütte wird das Aachener Verwaltungsgericht am 30. August dieser Frage auf den Grund gehen müssen (Az.: 3K 1629/22). Denn die Gemeinde hat die Eigentümer per Verfügung dazu aufgefordert, tätig zu werden. Diese lehnen das aber ab.

Bereits seit der frühen Corona-Phase, so erklären es die Eigentümer noch im März 2022 gegenüber unserer Zeitung, ist das einst beliebte Restaurant und Hotel im Kern von Mulartshütte geschlossen. Dann zieht im Juli 2021 die Hochwasserkatastrophe das aus dem 18. Jahrhundert bestehende Gebäude erheblich in Mitleidenschaft.

Sie hätten es direkt nach der Flut gerade mal geschafft, neben den Möbeln noch den Schlamm zu entfernen. Man habe keine Bautrockner bekommen und keine Handwerker gefunden, so die Inhaber weiter. Deswegen der eher bescheidene Versuch, die Feuchtigkeit auf „natürlichem Wege“ zu beseitigen – und ansonsten alles weitgehend so liegenzulassen, wie es die Schmutzfluten hinterlassen haben. Durch Lüften mittels um einen Spalt geöffneter Fenster habe man versucht, das Haus trockenzulegen.

„Keine Maßnahmen notwendig“

Dirk Meyer (l.) und Jorma Klauss informieren Ina Scharrenbach beim Besuch am 19. Juli über die Probleme, das Denkmal erhalten zu lassen. Die Landesbauministerin rät zum Ausschöpfen der rechtlichen Mittel und will sich kümmern. Foto: Jürgen Lange

Als nach der Flut nicht erkennbar ist, dass sich die Eigentümer um das bedeutende Gebäude kümmern, ist die Untere Denkmalbehörde bei der Gemeinde Roetgen rasch auf dem Plan und fordert letztlich unter Fristsetzung zum Handeln auf. Der Druck nutzt nichts. Die Eigentümer suchen Rechtsbeistand bei Dr. Werner Pfeil. Der FDP-Landtagsabgeordnete macht seinen Mandanten auch politische Hoffnung auf eine Anpassung der Billigkeitsregelung: Eigentümer sollen auch dann entschädigt werden können, wenn sie ihre Immobilie nicht mehr renovieren wollen, sondern anstreben, sie zu diesem Zweck zu veräußern. Wenig später liegt der Erlass vor, der unter gewissen Bedingungen die erwartete Regelung eröffnet.

Keine Einigung bei Kaufpreis

Es gibt einige Kaufinteressenten. Das berichten Bürgermeister Jorma Klauss und Fachbereichsleiter Dirk Meyer noch vor zwei Wochen bei ihrem Besuch in Mulartshütte der Landesbauministerin Ina Scharrenbach (CDU). Allerdings hätten die klar siebenstelligen Preisvorstellungen der Besitzer und die Angebote weit auseinander gelegen. Scharrenbach regt ihrerseits an, die gesetzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und im Zweifelsfall eine Ersatzvornahme zu vollziehen: Dann würde die Gemeinde substanzerhaltende Maßnahmen beauftragen und im Nachgang versuchen, die Kosten dafür bei den Eigentümern einzutreiben.

Bis heute hat sich an dem Zustand des Denkmals nichts verbessert. Immer wieder hat die Denkmalbehörde nach der Flut zum Handeln gemahnt und letztlich per denkmalschutzrechtlicher Ordnungsverfügung vom 29. Juni 2022 die heutigen Kläger zum Handeln gedrängt. Konkret fordert die Gemeinde auf: die Abnahme des durchfeuchteten Putzes auf Raumhöhe zu veranlassen, zur Entfernung der durchfeuchteten Bodenbeläge, zum Rückbau der durchfeuchten Inneneinrichtung, zur Lagerung der historischen Bauteile zur späteren Instandsetzung und zum späteren Einbau sowie zur Bekämpfung der Schimmelbildung und dem Aufstellen von Trocknungsgeräten zur Abtrocknung der durchfeuchteten Baukörper.

Das Wappen mit dem Datum 1709 gilt als Zierrat. Das Alte Jägerhaus wird auf 1763 datiert. Foto: Jürgen Lange

Das sehen die Eigentümer freilich anders: Die angeordneten Maßnahmen seien nicht notwendig zum Erhalt des Denkmals. Das Mauerwerk sei bereits getrocknet. Weder die Bodenbeläge noch die Inneneinrichtung stünden unter Denkmalschutz. Zudem sei die Anordnung nicht bestimmt genug; es werde nicht zwischen dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäudeteil und den nicht geschützten Teilen differenziert, so wird argumentiert und weiter: Die Kosten für eine solche Maßnahme beliefen sich auf rund eine halbe Million Euro und seien nicht verhältnismäßig. Es sei zudem nicht sinnvoll, die Maßnahmen durchzuführen, wenn keine Sanierung erfolge. Der Kläger sei zudem krankheitsbedingt nicht in der Lage, sich um die Beauftragung zu kümmern. Es sei auch schwierig, Handwerker zu finden.

Einigung bei Eilverfahren

Bei einem unstrittig erledigten Eilverfahren zu der Klage Eigentümer gegen Gemeinde Roetgen im vergangenen Jahr war die 3. Kammer mit Vertretern der Oberen Denkmalbehörde bei der Bezirksregierung, einem Sachverständigen und Beteiligten vor Ort. Dabei wurde festgestellt, dass Wände teilweise feucht waren, was aber auch eine Folge der Bauausführung sein könnte. Aber eine Entfernung des Putzes wurde alleine schon mit Blick auf eine Belastung mit Fäkalien und Schimmel für sinnvoll erachtet. Weil der Kläger seine Bereitschaft signalisierte, sich darum zu kümmern, zog die Gemeinde die Anordnung zur sofortigen Vollziehung zurück und informierte einmal mehr über Fördermöglichkeiten sowie Perspektiven.

Die Eigentümer sollen zwar eine Beprobung durchgeführt und ein Sanierungskonzept ausgearbeitet haben, jedoch bis dato keine Arbeiten beauftragt haben. Nun kommt es Ende August erst einmal zu einem Erörterungstermin hinter verschlossenen Türen des Gerichtssaales.

Die Nr. 25 der Denkmalliste

Derweil wachsen die Sorgen im Dorf und in der Gemeinde vor einem weiteren Verfall dieses für Mulartshütte und Roetgen so wichtigen Denkmals, das zum 30. Oktober 1985 als laufende Nummer 25 in der Liste der Unterschutzstellungen der Gemeinde Roetgen eingetragen ist.

Das Amt für Denkmalpflege im Rheinland hebt das Gebäude als „einen beeindruckenden barocken Großfachwerkbau“ hervor, der laut Türkeilstein 1763 errichtet wurde. Das dreigeschossige, über nahezu quadratischem Grundriss errichtete Gebäude bestehe aus einem Erdgeschoss aus Bruchstein, zwei in Stockwerkbauweise aufgeschlagenen Obergeschossen sowie einem hohen schiefergedeckten Mansarddach mit wenigen kleinen Dachgauben sowie einer großen Gaube mit Kranvorrichtung auf der Rückseite, um Waren in das als Lagerraum zu nutzende Dachgeschoss einbringen zu können.

Das Gebäude sei entstanden, so die Fachleute in der Abtei Brauweiler weiter, als das Tuchmacherhandwerk viele Eifeler ernährte. Der wegen seiner Größe „städtebaulich dominante Bau“, der sich aufgrund seiner Prägnanz sowie seines Standorts im Ortsmittelpunkt auch auf älteren Postkarten wiederfinde, habe ursprünglich an einem Dorfanger gelegen, der im Ortsbild heute noch erkennbar sei, weil er sich als Freifläche erhalten habe. Das Alte Jägerhaus stelle „architekturgeschichtlich einen bedeutenden Forschungsgegenstand für die Hauskunde dar, weil die Bauweise – Stockwerkbau auf Bruchsteinsockel mit großzügiger Dachkonstruktion – Aufschluss gebe über die damaligen regionalen Bautechniken, insbesondere des Fachwerkbaus“.

Kontraste im Ortskern: Während die alte Schmiede (links) nach der Flut saniert wurde, ist das Ensemble des Alten Jägerhauses dem Zahn der Zeit preisgegeben. Foto: Jürgen Lange

In einem Beitrag zur Geschichte Mulartshüttes und ausgewählter Gebäude, der in diesem November im Jahrbuch 2024 des Geschichtsvereins des Monschauer Landes veröffentlicht werden soll, geht der Lokalhistoriker Rainer Hülsheger weiter ins Detail: Das Alte Jägerhaus stelle „den zentralen Punkt des Ortes dar. In der Form des Rokoko und in der Technik von Häusern des Bergischen Landes errichtet, hebt es sich deutlich von den Reitmeister- und Bauernhäusern Mulartshüttes ab.“

Hülsheger mit neue Details

Ornamental als Stabwerk gewundene Buchstaben ordnet Hülsheger wichtigen Persönlichkeiten des 18. Jahrhunderts und ihrem weiteren Schicksal zu: namentlich den Eheleuten J. W. Schweitzer und A. C. Hütten. „Am 2. Januar 1765 wird das erste von neun Kindern, nämlich Johann Josef Peter Schweitzer, der Eheleute Schweitzer-Hütten in Rott getauft, ein Datum, das gut zum Neu- oder Umbau bzw. Bezug eines Hauses im Jahre 1763 passt“, attestiert Hülsheger und steigt in seinem Beitrag für den Geschichtsverein Monschauer Land, der zeitnah bei einem Vortrag im Saal Hütten in Rott näher vorgestellt werden soll, tiefer ein sowohl in die bedeutsame Historie der Gastwirtsfamilien Schweitzer, Hütten und Bleimann.

Es sind Familien, deren Vorfahren schon früh in historischen Dokumenten auftauchen, was insbesondere für die Familie Hütten bzw. Hutten zutrifft. Der Geologe Paul M. Kirch belegt in seinem Werk „Mulartshütte im Wandel der Zeiten“ Namensnennungen zu Beginn des 16. Jahrhunderts, als in dem Ort die Eisenhütte erstmals nachgewiesen ist.

Reiner Hülsheger geht derweil in seinem Beitrag für das Jahrbuch 2024 auch auf die weitere Geschichte des Alten Jägerhauses ein: „Bei Renovierungen gegen Ende der 1920er Jahre werden sukzessive die morschen Wände des Erdgeschosses der Ost- und Nordseite entfernt und in Bruchstein neu aufgebaut sowie das Mansardendach neu mit Schiefer gedeckt. Im Jahre 1939 entstand an der Südseite ein eingeschossiger Anbau. 1963 erfolgt eine gründliche Überarbeitung des Fachwerks.“

Restaurant seit den 1980ern

Danach komme durch Einheirat die Familie Bleimann ins Alte Jägerhaus, so dass die Familie Hütten-Bleimann über den Zweiten Weltkrieg hinaus im Jahre 1963 im Alten Jägerhaus lebt: So beschreibt Hülsheger die jüngere Geschichte. „Der neue Eigentümer Ivan Cale lässt 1988 das Innere neu gestalten, fügt im Hofbereich einen weiteren Anbau hinzu. In den 1980er Jahren eröffnet Ivan Cale dort ein Restaurant und Hotel mit 18 Betten.“

Die Karte des Restaurants bietet Erinnerungen an bessere Zeiten, als ein 0,3er Bitburger noch für 2,50 Euro zu haben war. Foto: Jürgen Lange

Vor der Jahrhundertflut verfügt das Ensemble des Alten Jägerhauses nach Angaben der Eigentümer im Innern und auf Terrassen über 350 Sitzplätze. Zu 80 Prozent sei das Ensemble für Familienfeiern wie Hochzeiten und Geburtstage genutzt worden. Hinzu kämen 20 Hotelzimmer und fünf Ferienwohnungen.

Dieses über die Lokalhistorie hinaus bedeutende Bauwerk in dem 300-Seelen-Ort scheint heute nur noch dem fortschreiten Verfall des Zahns der Zeit preisgegeben zu sein. Nur der Aushang der alten Getränkekarte erinnert bis dato relativ unbeschadet an gute alte Zeiten: als das 0,3er Bitburger Pils für 2,50 Euro im Restaurant zu haben war.