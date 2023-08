Singender Hirte : Reiner Jakobs baut die große Landschaftskrippe nicht mehr auf

Höfen Als singender Hirte sammelt Reiner Jakobs seit Jahrzehnten Spenden für krebskranke Kinder. Aus gesundheitlichen Gründen wird er in diesem Jahr seine riesige Landschaftskrippe nicht mehr aufbauen und für die Besucher musizieren.

Überaus glücklich war Reiner Jakobs aus Höfen, als er nach zweijähriger Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr am 27. November wieder als singender Hirte inmitten seiner imposanten Landschaftskrippe in der örtlichen Pfarrkirche St. Michael Platz nehmen konnte und für die Besucher seine Lieder anstimmen durfte. Anschließend verbrachte er an 64 Tagen dort mehr als 500 Stunden und sammelte mit dieser Aktion die Rekordsumme von 117.250 Euro, die wie schon in den 31 Jahren zuvor für krebskranke Kinder in der Region Aachen gespendet wurde.