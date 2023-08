Sanierungsarbeiten : Rad- und Wanderweg am Urftstausee gesperrt

Schleiden Der durch das Hochwasser im Juli 2021 stark beschädigte Wanderweg entlang des Urftstausees wird in den kommenden Wochen saniert und ab dem 14. August an Werktagen gesperrt.

Ab aufs Rad, Route 11 : Mit dem Rad an Rursee, Urft und Kermeter vorbei Diese schöne Tour enthält zirka 25 Kilometer Wald- und Schotterwege. Der Großteil davon entlang der Seen ist gut zu befahren, auf der Höhe des Kermeter erfordern einige Passagen auch etwas Geschick.

Die Zufahrt vom Kermeter aus – von der L15 bis zur Staumauer – ist nicht von der Sperrung betroffen. Deshalb kann der dort zugelassene öffentliche Nahverkehr, sprich der in der bis Allerheiligen an Wochenenden und Feiertage regelmäßig zwischen Gemünd-Wilder Kermeter und Haftenbach am Urftsee pendelnde Kermeter-Shuttle (Linie 814), weiterhin Gäste befördern. An den Wochenenden wird die gesamte Strecke wieder für den Rad- und Fußverkehr freigegeben.