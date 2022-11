St. Ursula-Schule Monschau : Protestzug gegen Schließung angekündigt

Monschau Während die angekündigte Schließung der Bischöflichen Mädchenrealschule St. Ursula am Dienstagabend Thema der Politik in Monschau und Simmerath war, hat die Schulpflegschaft für den 10. Dezember eine Demonstration angekündigt.

So wie am Dienstag in der Aula des St.-Michael-Gymnasiums in Monschau, wo das Greta-Ensemble das hochaktuelle Stück „Selfie“ präsentierte. Es geht um die schwierige Thematik der Smartphone-Nutzung, des Postens in Sozialen Medien, um Freundschaft, Liebe und um Alkohol. Themen, die ältere Jugendliche ansprechen und „mitnehmen“, wie die beiden Vorführungen zeigten. Das Publikum am Dienstag: die Stufen neun und zehn der Monschauer Mädchenrealschule. St. Ursula war und ist fester Bestandteil der Bildungslandschaft in der Nordeifel, doch seit dem 2. November stellt sich die Frage: wie lange noch?