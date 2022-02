In Simmerath : Protest „gegen Impfpflicht und Repressionen beim Montagsspaziergang“

Die Gruppe „Simmerather gegen Impfpflicht“ bewertet den Polizeieinsatz am 31. Januar in Simmerath als unverhältnismäßig und hat eine Protestaktion dagegen angekündigt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Simmerath Mit einer Kundgebung am Rathaus und einem Demonstrationszug möchte eine Gruppe namens „Simmerather gegen Impfpflicht“ am 18. Februar unter anderem „gegen die Repressionen auf den Montagsspaziergängen in Simmerath“ protestieren.