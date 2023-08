Boom in der Solarbranche : Photovoltaikanlagen erobern die Dächer der Nordeifel

Nordeifel Selbst Strom zu produzieren, liegt im Trend. Viele wollen sich angesichts steigender Preise von Stromlieferanten unabhängig machen. So geht eine Firma aus der Nordeifel mit den Herausforderungen durch die hohe Nachfrage um.

Während im Jahr 2018 im Stadtgebiet Monschau 344 Photovoltaikanlagen installiert waren, hat sich die Zahl bis heute mehr als verdoppelt. Inzwischen sind es 707 Anlagen. Das entspricht ungefähr einer Fläche von sechs Fußballfeldern. Die installierte Leistung liegt damit bei insgesamt 9 Megawatt. Gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1000 Einwohner schafft Monschau es im Ranking der Städte auf Platz 438 – gemessen an der insgesamt installierten Leistung auf Rang 668. Das geht aus den offiziellen Photovoltaik-Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für das Jahr 2023 hervor, die das Vergleichsportal für Solaranlagen Selfmade Energy jetzt erneut für 2050 Städte ausgewertet hat. In der Gemeinde Simmerath stieg die Zahl der Anlagen von 2018 bis heute von 453 auf 892, in der Gemeinde Roetgen von 231 auf 502.

Im zweiten Quartal 2023 (April bis Juni) wurden in Monschau insgesamt 49 Solaranlagen neu installiert. Dies entspricht einem Zuwachs von 7,4 Prozent im Vergleich zur letzten Datenerhebung im März 2023. Damit liegt das Wachstum in Monschau unter dem bundesweiten Durchschnitt aller deutschen Städte (8 Prozent). In Simmerath wurden in diesem Zeitraum insgesamt 76 Solaranlagen neu installiert. Dies entspricht einem Zuwachs von 9,3 Prozent. In Roetgen kamen 35 Solaranlagen hinzu. Das ist ein Plus von 7,5 Prozent. Unter allen untersuchten 2.050 deutschen Städten hat Oberhof in Thüringen im zweiten Quartal 2023 prozentual die meisten neuen PV-Anlagen (plus 64 Prozent) installiert.