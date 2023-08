Bundeskanzler in Simmerath und Düren : Scholz sieht in der Eifel, wie es mit der Energiewende funktionieren kann

Der Kanzler und das Windrad: In Simmerath erlebt Olaf Scholz, wie die Energiewende schnell gelingen kann. Foto: dpa/Bernd Thissen

Simmerath/Düren Beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz gibt es viel Lob für eine Eifel-Gemeinde und Forderungen für die Zukunft.

„Willkommen im Wald“: Hendrik Wüst ist guter Dinge, als er an diesem Vormittag seinem Dienstwagen entsteigt. Der CDU-Ministerpräsident hat sich für stabiles Schuhwerk entschieden, schließlich geht es bei einem Waldspaziergang zu einem Vorzeigestück der Energiewende im Lande.

Minuten später begrüßt er Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Begleitet von einem beträchtlichen Medientross und einem bemerkenswert großen Polizeiaufgebot lassen sich Wüst und Scholz vom Simmerather Bürgermeister Bernd Goffart (CDU) gerne hinter die Fichten führen, dahin, wo sich seit 2010 die Windräder des Bürger-Windparks Simmerath drehen. Denn der Kanzler widmet sich auf seiner Sommertour einen ganzen Tag dem Umstieg auf die Erneuerbaren und dem Strukturwandel nach dem Aus der Kohle, erst in der Eifel, dann beim Dürener Autozulieferer Neapco, schließlich im Gespräch mit den Bürgermeistern der Tagebau-Anrainerkommunen im Dürener Rathaus.

Bundeskanzler Olaf Scholz und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst unterhalten sich mit Simmerather Bürgern und den Betreibern des Bürgerwindparks. Foto: dpa/Bernd Thissen

So wie im Simmerather Forst, das macht er an diesem Tag gleich mehrfach klar, geht es ihm vor allem um eines: Tempo. „Wir brauchen täglich vier bis fünf Windräder“, sagt Scholz. Das sei „sehr viel“, aber möglich. 80 Prozent Strom aus Erneuerbaren bis 2030 ist das erklärte Ziel der Bundesregierung. Gleichzeitig nimmt der Strombedarf massiv zu: 650 Terawattstunden benötigt Deutschland aktuell. „In den Dreißiger Jahren werden wir bei 1000 Terawattstunden sein“, sagt Scholz und verweist auf den Stromhunger des Industrielandes Deutschland, aber auch die Mobilitätswende, die bis 2030 rund 15 Millionen E-Autos auf die Straße bringen soll.

Paradebeispiel Simmerath

Scholz ruft zu mehr Mut beim Ausbau der erneuerbaren Energien auf. Er verweist auf Gesetze des Bundes und der Länder, die weniger Bürokratie und mehr Geschwindigkeit brächten. „Was dann noch notwendig ist, ist Mut auf allen Ebenen.“ Irgendwann müsse halt einfach jemand seine Unterschrift unter eine Genehmigung setzen, sagt der Kanzler. „Dann kann man die Gesetze auch schnell nutzen.“

Die 199 Meter hohen Windräder in Simmerath stehen auf gemeindeeigenem Waldgebiet und bringen der Eifel-Kommune jährlich einen Millionenbetrag. „Hier sieht man, wie’s geht“, sagt der Düsseldorfer Ministerpräsident und lobt die hohe Akzeptanz der Windanlagen bei den Menschen in der Eifelkommune. Sechs dieser Menschen begleiten Scholz und Wüst bei der kleinen Wandertour zu den Windrädern, die sich vor strahlend blauem Sommerhimmel nahezu geräuschlos über den Baumkronen drehen.

Der Kanzler spricht später von „ansteckendem Optimismus“, sagt aber zugleich, dass es mit dem Ausbau der Erneuerbaren allein nicht getan sei. „Wir könnten heute schon deutlich niedrigere Strompreise haben, wenn unsere Netze frühzeitig ausgebaut worden wären.“ Heute müsse man das Überangebot an Windstrom, das im Norden und Osten erzeugt wird, teuer entsorgen, weil leistungsfähige Stromtrassen in den Süden fehlen. Was auch daran liege, dass Länder wie Hessen, Bayern oder Baden-Württemberg zu wenige Anstrengungen beim Netzausbau gemacht hätte, kritisiert der Kanzler.

Im Gegensatz zu anderen Standorten habe es hier keine großen Vorbehalte gegen die Windräder gegeben, bestätigt auch der Geschäftsführer des Aachener Versorgers Stawag, Frank Brösse, dem Kanzler. „Wir hatten von Anfang an eine hohe Akzeptanz der Bürger von Simmerath.“ Der 15.800-Einwohner-Ort erhebt unter anderem wegen der Einnahmen aus dem Bürger-Windpark niedrigere Grund- und Gewerbesteuern. Andernorts aber stehe nach elf Jahren Planung immer noch kein Windrad, beklagte Brösse. Scholz spricht mit Blick in die Eifellandschaft auch mit Waldbesitzern und Mitarbeitern der Forstverwaltung. Er hört von ihnen, sie hätten mit zahlreichen Vorbehalten gegen den Ausbau zu kämpfen: von Eifel-Wanderern bis zu Geologen, die um die Messgenauigkeit ihrer Erdbebenmessgeräte fürchteten, oder Astrophysikern, die in den Windmühlen ein Hindernis für das Milliardenprojekt Einstein-Teleskop sehen, das – vielleicht – in Niederländisch-Limburg unweit der deutschen Grenzen entstehen wird. Es gebe immer neue Aspekte, die den Ausbau behinderten.

„Genau auf der Spur“

Ministerpräsident Wüst sagt, insgesamt seien in NRW in diesem Jahr bislang 178 Windenergieanlagen genehmigt worden, 45 gingen ans Netz. „Nordrhein-Westfalen ist als Industrieland ein großer Energieverbraucher und will auch selbst etwas dafür leisten“, sagt Wüst, man sei im Land „genau auf der Spur.“

Der Bürgermeister von Simmerath, Bernd Goffart (CDU), fordert bei dem Treffen schnellere Entscheidungswege. „In allen Bereichen brauchen wir zu lange“, die Bürokratie sei immer noch unvorstellbar und gerade für kleine Kommunen kaum zu stemmen. Goffarts Forderung: „Nach drei Jahren muss ein Windrad stehen“ – bislang dauert es hierzulande im Schnitt sieben Jahre. Simmerath produziert 184 Prozent des Strombedarfs von Simmerath regenerativ, ein Ausbau ist geplant. Dass die Bürger, etwa über niedrige Steuern, auch etwas davon haben, macht den Charme des Projekts aus – für Wüst „eine Blaupause für NRW“.

Wüst und Scholz: Ob das vielleicht das Kanzler(-kandidaten)-Duell 2025 sein könnte, fragt ein Journalist und bekommt von Scholz zu hören: „Ich bin ja alles Mögliche, aber ich bin nicht der Pressesprecher der CDU.“ Wüst steht daneben, lächelt ein wenig – und schweigt. Dann gibt es für beide ein süßes Andenken in diesen Tag: Honig aus eben jenem Wald, in dem sich die Windräder drehen.

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht das Dürener Werk des Automobilzuliefers Neapco, in dem der Streetscooter gefertigt wird. Foto: MHA/Jörg Abels

Beim Autozulieferer Neapco, dem größten industriellen Arbeitgeber in Düren, erwarten den Kanzler Geschäftsführer Jürgen Liermann und der Betriebsratsvorsitzende Jürgen Müller. Beide betonen, dass Investitionen in Forschung und Entwicklung nicht ausreichen, damit der Ausstieg aus der Braunkohle und der Wechsel zum Elektromotor gelingt. Viel mehr brauche es direkte staatliche Subventionen in die Industrie. Gerade das Dürener Werk sei auf staatliche Hilfe angewiesen, denn 2026/27 werde die Serienproduktion des von Neapco entwickelten Radnabenmotors angepeilt. Wenn der Staat sich an der dafür notwendigen Investition von rund 80 Millionen Euro beteiligt, bekomme Düren den Zuschlag. Ohne staatliche Hilfe droht das Dürener Werk die Produktion an Schwesterstandorte in Polen oder der Türkei zu verlieren. Wie zu erwarten war, macht Scholz hierzu aber keine Zusage. Trotzdem zeigen Liermann und Müller mit dem Besuch zufrieden – und sie bleiben optimistisch.

Bundeskanzler Olaf Scholz beim Empfang im Foyer des Dürener Rathauses, wo ihn Bürgermeister Frank Peter Ullrich (SPD) begrüßte. Foto: MHA/Volker Uerlings

Im Dürener Rathaus trifft Scholz wenig später mit Bürgermeistern aus der rheinischen Braunkohleregion zusammen. Scholz nennt den Strukturwandel in der Region ein „gemeinsames Anliegen des ganzen Landes. Deutschland will, dass das gelingt“. Auf keinen Fall werde das Rheinische Revier allein gelassen, verspricht er. „Unser Ziel muss sein, dass wenn die Kohleverstromung endgültig endet, wir mit dem Strukturwandel so weit vorangekommen sind, dass genügend neue Arbeitsplätze entstanden sind. Das ist unser Ziel.“ Und es gehe um qualitativ gute Arbeitsplätze. Die Region müsse auch in Zukunft, etwa beim Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur, eine große Rolle spielen. Er sei sicher, dass dieses große Vorhaben gelingen werde.

„Ein bisschen alleingelassen“

Das Ende der Braunkohleförderung ist für 2030 vorgesehen. Um den Strukturwandel zu gestalten, stellt die Bundesregierung dem Rheinischen Revier für die nächsten beiden Jahrzehnte bis zu 14,8 Milliarden Euro zur Verfügung. Dennoch fühle sich die Region mitunter „ein bisschen allein gelassen“, sagt der Dürener Bürgermeister Frank Peter Ullrich (SPD). Beklagt wird unter anderem, dass die Bearbeitung von Förderanträgen teils äußerst schleppend verlaufe.

Ullrich ruft noch einmal in Erinnerung, dass die Region jahrzehntelang „große Opfer“ gebracht habe. „Nicht nur die Landschaft wurde verändert, sondern auch ein Stück Heimat wurde zerstört, Dörfer wurden abgebaggert, soziale Strukturen wurden zerschlagen und sind zum Teil bis heute nicht in der Qualität wieder entstanden“, sagt er. „Das sitzt tief bei vielen Menschen.“ Jetzt dürften diese Menschen nicht erneut in große Unsicherheit gestürzt werden. Für den Strukturwandel sei man auf die Hilfe des Bundes und des Landes angewiesen.