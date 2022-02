Ausbau wegen Erdbebenzone verzögert : Noch immer heult keine einzige Sirene

Zum Heulen: In der Nordeifel ist nur eine einzige Sirene neu installiert worden. In keiner Kommune der Städteregion ist die Warneinrichtung einsatzbereit. Foto: MHA/Marco Rose

Nordeifel Wer aktuell Fernsehnachrichten verfolgt, kann aus traurigem Anlass in der Ukraine Sirenen heulen hören. In der Eifel kann keine heulen. Die Städteregion ist in Verzug.