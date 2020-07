Ersatz nach Zerstörung : Neue Blitzsäule an der Kalltalschule

Im vergangenen Oktober war die Vorgängerin der neuen Säule bei einem Unfall zerstört worden. Foto: Hoffmann

Lammersdorf Die blitzfreien Zeiten für Bleifüße in Lammersdorf sind endgültig vorbei. Am Dienstag wurde eine neue Blitzsäule an der Kalltalschule installiert.

Der mit einem Laserscanner ausgerüstete schwarze Radar-Turm, der Geschwindigkeitsüberschreitungen in beide Fahrtrichtungen festhält, übernimmt in der dortigen 30er-Zone ab sofort wieder seine Aufgaben.